快訊

再度刷新高！台股開高走高漲逾500點 台積電開高45元飆1735元天價

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

永豐金證券攜手北港武德宮 金馬年推1.6萬份限量招財年節禮盒

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券攜手北港武德宮，金馬年推1.6萬份限量招財年節禮盒。
永豐金證券攜手北港武德宮，金馬年推1.6萬份限量招財年節禮盒。

永豐金證券為祝福客戶2026財運馳騁、騰躍富貴，今年再度攜手台灣財神信仰重鎮「北港武德宮」，推出限量16,000份聯名招財年節禮盒，皆印有黑虎將軍助招財、咬財，元月20日起於各分公司回饋貴賓客戶。

禮盒獨家集結三大開運法寶，包括鑲有武德宮錢母的「黑皮巴拉聚寶盆」、「五路亨通發財水」、國內首創將股票禮品卡化為送存股金的「招財存股開運卡」。今年透過祈福儀式，帶回武德宮滿滿財氣。

永豐金證券深化財富管理版圖，連續兩年攜手武德宮打造聯名開運禮盒，要幫客戶匯聚財氣，今年由高階主管親赴北港武德宮，代表公司完成祈福儀式。

禮盒放入獨家馬年三大招財禮，印有Q版武德宮專屬黑虎將軍造型，有祝福駿馬載福、財運滿貫，祈求平安之意；其中，一、黑皮巴拉聚寶盆：今年特地送出武德宮原創Q版公仔，黑虎將軍與卡皮巴拉合體，聚寶盆鑲有武德宮錢母，象徵精準進出與穩健守成。二、五路亨通發財水：聯名發財水，寓意財庫注入豐盛貴氣。

三、黃金質感的「招財存股開運卡」：永豐金證券首創具有實質投資動能的存股錢母發財卡，有三大特色：包括將金管會沙盒實驗核准的股票禮品卡化為仿金質感實體開運卡；能隨身攜帶或擺放桌上。卡上印有武德宮Q版黑虎將軍圖樣，配以滿盆元寶，彰顯招財守財之意；掃描卡面上QR Code，能獲得百元豐存股帳戶投資金，可自由選擇指定274檔台股。此外，自1月9日起，各分公司現場將限量贈送春聯與永豐銀行「發財水」。永豐金證券身為「國人信賴、具溫度的數位券商」，今年將持續實踐「翻轉金融，共創美好生活」理念。

永豐金證券X北港武德宮招財年節禮盒禮盒，一次擁有三大開運法寶：「黑皮巴拉聚寶盆」、股票禮品卡首化仿金「招財存股開運卡」、「五路亨通發財水」。永豐金證券／提供
永豐金證券X北港武德宮招財年節禮盒禮盒，一次擁有三大開運法寶：「黑皮巴拉聚寶盆」、股票禮品卡首化仿金「招財存股開運卡」、「五路亨通發財水」。永豐金證券／提供

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

招財 存股 開運

延伸閱讀

金馬女配張詩盈曝有「三任老公經驗」 首搭他揭10年婚姻真實面

2026金馬奇幻影展主視覺公開！插畫家徐世賢打造電影奇幻莊園

2026金馬奇幻影展4月登場 插畫家徐世賢打造奇幻莊園

再加碼3張0056…今年已買進8張！存股哥：前兩月股息入袋9.3萬、等00878開獎

相關新聞

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

2026年將迎來丙午馬年，逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」易生動盪，命理師柯柏成建議，「安忍水」是普遍應用有效的化煞簡易法，...

3星座今年有意想不到好運...雙子財運開、第一名「遇12年最好機會」

如果在生活中碰到意想不到的小確幸，不僅能獲得快樂，更能讓生活更加多采多姿。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年有「意想不到好運」的星座，請參考太陽、上升星座。

每日星座運勢／處女多關注財經新聞 有助規劃判斷

2026-01-16牡羊座短評：正面思考可帶來好運。【整體運】今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非

2026翻身關鍵年！三生肖財運、事業雙起飛 屬蛇上半年超旺

今（2026）年是充滿挑戰與機遇的一年，《搜狐網》指出，三大生肖運勢將特別亮眼，不僅財運轉強，事業發展也出現關鍵突破，只要掌握節奏、穩健前行，就有機會迎接幸運與成功。

「3生肖命格」馬年工作運翻紅！狗滿手資源、他以名帶利

職場要成功除了自身的能力以外，運氣也是必不可少的一環。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個馬年工作運翻紅的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

凶宅到底能不能買？能不能住?台南有命理師買凶宅，引起熱烈討論，對此，也曾到台南凶宅實地採堪過的堪輿專家廖大乙說，凶宅，其實是大家給予這個房子的稱號，大家想想，有那個地方與房子，沒有死過人？只要換個念頭與做法，把握二大慈悲原則，就沒有所謂的凶宅，只要經濟許可，都可以安心買來住。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。