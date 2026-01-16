永豐金證券攜手北港武德宮，金馬年推1.6萬份限量招財年節禮盒。

永豐金證券為祝福客戶2026財運馳騁、騰躍富貴，今年再度攜手台灣財神信仰重鎮「北港武德宮」，推出限量16,000份聯名招財年節禮盒，皆印有黑虎將軍助招財、咬財，元月20日起於各分公司回饋貴賓客戶。

禮盒獨家集結三大開運法寶，包括鑲有武德宮錢母的「黑皮巴拉聚寶盆」、「五路亨通發財水」、國內首創將股票禮品卡化為送存股金的「招財存股開運卡」。今年透過祈福儀式，帶回武德宮滿滿財氣。

永豐金證券深化財富管理版圖，連續兩年攜手武德宮打造聯名開運禮盒，要幫客戶匯聚財氣，今年由高階主管親赴北港武德宮，代表公司完成祈福儀式。

禮盒放入獨家馬年三大招財禮，印有Q版武德宮專屬黑虎將軍造型，有祝福駿馬載福、財運滿貫，祈求平安之意；其中，一、黑皮巴拉聚寶盆：今年特地送出武德宮原創Q版公仔，黑虎將軍與卡皮巴拉合體，聚寶盆鑲有武德宮錢母，象徵精準進出與穩健守成。二、五路亨通發財水：聯名發財水，寓意財庫注入豐盛貴氣。

三、黃金質感的「招財存股開運卡」：永豐金證券首創具有實質投資動能的存股錢母發財卡，有三大特色：包括將金管會沙盒實驗核准的股票禮品卡化為仿金質感實體開運卡；能隨身攜帶或擺放桌上。卡上印有武德宮Q版黑虎將軍圖樣，配以滿盆元寶，彰顯招財守財之意；掃描卡面上QR Code，能獲得百元豐存股帳戶投資金，可自由選擇指定274檔台股。此外，自1月9日起，各分公司現場將限量贈送春聯與永豐銀行「發財水」。永豐金證券身為「國人信賴、具溫度的數位券商」，今年將持續實踐「翻轉金融，共創美好生活」理念。 永豐金證券X北港武德宮招財年節禮盒禮盒，一次擁有三大開運法寶：「黑皮巴拉聚寶盆」、股票禮品卡首化仿金「招財存股開運卡」、「五路亨通發財水」。永豐金證券／提供

