2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2026年赤馬年示意圖。圖／AI生成
2026年赤馬年示意圖。圖／AI生成

2026年將迎來丙午馬年，逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」易生動盪，命理師柯柏成建議，「安忍水」是普遍應用有效的化煞簡易法，因此可針對丙午年流年在歲破方「南方」、病符位「西北方」放置安忍水，可削弱土煞凶性，有利來年運勢。

柯柏成指出，2026丙午年的流年歲破方在南方，病符位則在西北方，因此可針對居家住宅的南方、西北方這兩方位行化煞之事，其中從民國時期群策著「宅運新案」有記錄應用，但當時尚未冠名的「安忍水」是較普遍應用有效的化煞簡易法。

而「安忍」是取自地藏菩薩「安忍不動如大地、靜慮深密如秘藏」的德號，是根據五行相生相剋，土生金，而金生水。安忍水通過「金」（銅錢）和「水」（鹽水）的組合，形成「金泄土氣，水化煞氣」的迴圈，以削弱土煞的凶性。

他也說明製作「安忍水」，須先準備透明玻璃或陶瓷容器（避免金屬或塑膠）、乾隆通寶銅錢6枚（象徵「金」和「六白武曲星」）及龍銀1枚（必須是真的袁大頭或明治龍銀）、粗鹽或海鹽（容器約3分之1容量）、清水（過濾水或礦泉水）。

「安忍水」材料備妥後，第一步，將銅錢及龍銀放入容器底部，且龍銀置中，鋪上鹽，再倒入清水至8分滿；第二步，靜置時無需攪拌，待鹽自然溶解；第三步，放在家宅中流年煞方，即南方、西北方，效期為1年，明年可洗淨再換地方即可。

柯柏成也提醒，製作安忍水時可稱念地藏王菩薩名號，讓這個製作充滿加持力量，也讓安忍水更名符其實；此外，根據「宅運新案」原文記載是要用乾隆通寶，但若無法取得可以改用現有的銅板，更理想的取代方案是天赦日煮過錢水的銅板。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

