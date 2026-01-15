右弼星發威！ 4生肖大寒後「有人罩」 事業翻轉順到不行

下周20日將迎來節氣「大寒」，象徵一年中寒氣最盛，也是不少事情開始轉動的關鍵時點。命理專家姚本軍從紫微斗數角度指出，右弼星在此時發揮作用，不主導方向，卻能透過人脈、制度與外在安排，讓原本卡關的事務順利推進。大寒過後，4生肖在右弼星的影響下，事業發展得以被順利推動。

生肖豬

大寒後，生肖豬的事業發展與「被需要、被看見」密切相關。右弼星帶來的是具體任務與責任，而非突然升遷。只要願意承接責任，就會有人在背後支援，忙碌之中仍能累積成果，逐步轉化為信任與地位提升。

生肖羊

生肖羊在右弼星影響下，事業呈現「被安排、被調整」的狀態。可能出現職務內容改變或專案重新分工，事情變多但流程更清楚。只要按部就班執行，成果反而更容易被看見，雖然短期低調，卻有助於打穩後續基礎。

生肖牛

對生肖牛而言，事業推進關鍵在於明顯與「合作關係」產生連動。右弼星讓事情需要透過搭檔或關鍵人物配合才能推進，容易遇到實際幫得上忙的重要客戶或夥伴。能否清楚分工、彼此支援，將直接影響進展速度與成果。

生肖狗

生肖狗的大寒後事業重心，落在上層與主管、老闆的「指派與安排」。容易被納入核心運作或承接任務，考驗配合度與執行力。只要確實完成要求，右弼星將帶來穩定與保護，讓局勢逐漸可控，甚至能爭取更大的發揮空間。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。