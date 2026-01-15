刮刮樂、彩券都不放過！12星座「誰最愛抽獎」 雙魚靠直覺中獎、第一名享受快感

抽獎、彩券是不少人生活中的小確幸，從年末大型樂透、運動彩券，到商店街的轉盤與各式抽獎活動，形式五花八門。究竟哪些星座對抽獎特別有興趣？日本媒體「占TV」分析整理出十二星座「愛抽獎排行榜」，揭露各星座面對運氣遊戲時的真實心態。

第12名｜摩羯座：務實至上，覺得不划算

摩羯座以現實理性著稱，認為買抽獎券若沒中獎就是純粹損失，因此很難被說服投入。他們對「不買就不會中」這類說法並不埋單，也普遍認為抽獎多半只是落空或拿到最低獎項，因此興趣不高。

第11名｜處女座：先算效率再決定

處女座在面對抽獎時，會忍不住計算投入的時間與金錢是否值得，甚至思考中大獎的機率與成本。過度理性的分析，往往讓他們對抽獎活動興致缺缺。

第10名｜水瓶座：不執著於金錢與物質

水瓶座對金錢與物質的慾望不強，對結果無法預期的抽獎自然也提不起勁。他們更在意理念與自由，對中不中獎並不放在心上。

第9名｜金牛座：為了喜歡的獎品才心動

金牛座並非完全排斥抽獎，但只有在獎品是自己熱愛的美食或實用物品時，才會燃起鬥志。若獎項不合胃口，往往興趣缺缺。

第8名｜天蠍座：其實有財運，卻沒自覺

天蠍座本身帶有不錯的財運，但對抽獎活動的熱情並不高，也未必意識到自己的好運氣，因此參與度相對普通。

第7名｜射手座：偏好戶外賭博，不愛抽獎

射手座喜歡刺激與行動感，像賽馬等戶外型賭博活動較能吸引他們，反而對靜態的抽獎或彩券本身興趣不大。

第6名｜巨蟹座：樂於累積機會慢慢抽

細心又勤勞的巨蟹座，對收集抽獎券、參加活動抽獎這類事情相當有耐心，也願意一步步累積機會，享受過程。

第5名｜獅子座：偏好華麗場面

獅子座喜歡氣派與舞台感，對賭場或拉斯維加斯式的豪華賭博較有興趣，反而不太會排隊參加商店街的抽獎活動。

第4名｜雙子座：哪裡熱門就跟上

雙子座對流行話題十分敏感，只要某款彩券或樂透成為焦點，就會想嘗試看看，也樂於使用方便的線上抽獎形式。

第3名｜雙魚座：靠直覺也能中獎

直覺力強的雙魚座，常在不特別期待的情況下反而中獎。他們相信運氣，抽獎時心態輕鬆，就算沒中也不放在心上。即使獲得大筆獎金，也可能很快用在他人身上。

第2名｜天秤座：好運共享型玩家

天秤座其實擁有相當不錯的抽獎運，但投注金額通常不高，只為享受期待結果的樂趣。若幸運中獎，往往選擇與親友共享，甚至將部分獎金捐出。

第1名｜牡羊座：愛的是中獎瞬間的快感

熱愛競爭與刺激的牡羊座，最迷戀中獎當下的高昂情緒。他們性子急，偏好刮刮樂、轉盤等能立刻知道結果的抽獎形式，即使只是小型抽獎，沒中也會懊惱不已。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。