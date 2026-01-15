快訊

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

聽新聞
0:00 / 0:00

「3生肖命格」馬年工作運翻紅！狗滿手資源、他以名帶利

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師在節目中分享3個馬年工作運翻紅的生肖命格。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師在節目中分享3個馬年工作運翻紅的生肖命格。圖／AI生成

職場要成功除了自身的能力以外，運氣也是必不可少的一環。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個馬年工作運翻紅的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP3 生肖虎（中午11點到13點生）／目標明確 努力有成

很多人工作時最怕變成無頭蒼蠅，不知道目標是什麼，屬虎的人今年會感覺自己眼前有一盞明燈，路很開闊、更知道自己要做什麼，透過不斷學習和努力就會有所成就，收入也會有所增加。

TOP2 生肖狗（中午11點到13點生）／掌握資源 大放異彩

去年可能狗還在思考能否適應工作環境，今年會發現所有資源都在你身上了，如果準備好的話，今年絕對是你大放異彩、上位的一年，要好好把握機會，可能會接到許多任務讓你勞碌，但你也會因此拓展視野。

TOP1 生肖豬（下午13點到15點生）／展現才華 以名帶利

去年屬豬的人內心壓力比較重，想有發展卻面臨時不予我的感覺，今年不僅才華能展現出來，做任何事情也會更有動力前進，會以名帶利，用口碑和名聲帶來更多發展機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

忽冷忽熱沒用！這5星座你冷他更冷 魔羯只看結果、第一名玩不過

意志不堅TOP 3 星座！常和機會擦肩而過 「這土象」意外上榜

好運來！3星座即將遠離衰運...水瓶不再被困住、他擺脫阻礙

相信直覺！「四生肖」月底前能看穿小人陰謀…鼠檢視合約、他拒絕情勒

相關新聞

右弼星發威！ 4生肖大寒後「有人罩」 事業翻轉順到不行

下周20日將迎來節氣「大寒」，象徵一年中寒氣最盛，也是不少事情開始轉動的關鍵時點。命理專家姚本軍從紫微斗數角度指出，右弼星在此時發揮作用，不主導方向，卻能透過人脈、制度與外在安排，讓原本卡關的事務順利

2026翻身關鍵年！三生肖財運、事業雙起飛 屬蛇上半年超旺

今（2026）年是充滿挑戰與機遇的一年，《搜狐網》指出，三大生肖運勢將特別亮眼，不僅財運轉強，事業發展也出現關鍵突破，只要掌握節奏、穩健前行，就有機會迎接幸運與成功。

「3生肖命格」馬年工作運翻紅！狗滿手資源、他以名帶利

職場要成功除了自身的能力以外，運氣也是必不可少的一環。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個馬年工作運翻紅的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

凶宅到底能不能買？能不能住?台南有命理師買凶宅，引起熱烈討論，對此，也曾到台南凶宅實地採堪過的堪輿專家廖大乙說，凶宅，其實是大家給予這個房子的稱號，大家想想，有那個地方與房子，沒有死過人？只要換個念頭與做法，把握二大慈悲原則，就沒有所謂的凶宅，只要經濟許可，都可以安心買來住。

刮刮樂、彩券都不放過！12星座「誰最愛抽獎」 雙魚靠直覺中獎、第一名享受快感

抽獎、彩券是不少人生活中的小確幸，從年末大型樂透、運動彩券，到商店街的轉盤與各式抽獎活動，形式五花八門。究竟哪些星座對抽獎特別有興趣？日本媒體「占TV」分析整理出十二星座「愛抽獎排行榜」，揭露各星座面對運氣遊戲時的真實心態。

好運來！3星座即將遠離衰運...水瓶不再被困住、他擺脫阻礙

你有沒有覺得去年運氣非常差、做什麼都卡卡的呢？星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個即將遠離衰運的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。