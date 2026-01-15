聽新聞
「3生肖命格」馬年工作運翻紅！狗滿手資源、他以名帶利
職場要成功除了自身的能力以外，運氣也是必不可少的一環。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個馬年工作運翻紅的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！
TOP3 生肖虎（中午11點到13點生）／目標明確 努力有成
很多人工作時最怕變成無頭蒼蠅，不知道目標是什麼，屬虎的人今年會感覺自己眼前有一盞明燈，路很開闊、更知道自己要做什麼，透過不斷學習和努力就會有所成就，收入也會有所增加。
TOP2 生肖狗（中午11點到13點生）／掌握資源 大放異彩
去年可能狗還在思考能否適應工作環境，今年會發現所有資源都在你身上了，如果準備好的話，今年絕對是你大放異彩、上位的一年，要好好把握機會，可能會接到許多任務讓你勞碌，但你也會因此拓展視野。
TOP1 生肖豬（下午13點到15點生）／展現才華 以名帶利
去年屬豬的人內心壓力比較重，想有發展卻面臨時不予我的感覺，今年不僅才華能展現出來，做任何事情也會更有動力前進，會以名帶利，用口碑和名聲帶來更多發展機會。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
