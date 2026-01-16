3星座今年有意想不到好運...雙子財運開、第一名「遇12年最好機會」

快訊

星座專家Amadna老師在節目中分享3個今年有「意想不到好運」的星座。圖／AI生成

如果在生活中碰到意想不到的小確幸，不僅能獲得快樂，更能讓生活更加多采多姿。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年有「意想不到好運」的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 巨蟹座／全新造型 魅力大增

巨蟹座今年感情運很旺，可以嘗試跟過去不同的造型，比如說去剪頭髮、治裝等等，走出家門更可以增添自信心，讓你的運勢更加分。

TOP2 雙子座／改變思路 財運大開

雙子座的人想法很靈活，遇到很多狀況都能隨機應變，今年如果能嘗試不一樣的做法，適當聽取長輩意見的話，就能讓你財源滾滾、財運大開，另外雙子座也很適合去進修、做有興趣的事，都能增添運氣。

TOP1 獅子座／鎖定目標 心想事成

占星學上有顆吉星木星會在今年進入獅子座，要好好把握12年一次的好機會，但不是待在家等好運就好，建議花時間想想看自己想做什麼，例如做公益或是想學東西，只要鎖定目標都能心想事情。

