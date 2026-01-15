聽新聞
好運來！3星座即將遠離衰運...水瓶不再被困住、他擺脫阻礙
你有沒有覺得去年運氣非常差、做什麼都卡卡的呢？星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個即將遠離衰運的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。
TOP3 水瓶座／不再覺得綁手綁腳
水瓶座是個熱愛自由的星座，但過去日子裡總是因為外在因素而影響自身的行動，覺得渾身不自在，例如計畫出國進修卻被工作卡住，在今年能夠擺脫困境，不再被困住，堅定地朝著目標前進。
TOP2 金牛座／不再失序 恢復穩定
金牛座是很喜歡穩定的星座，可是過去生活中常常遇到突發狀況，不是他能控制的，對他產生很大衝擊，在今年終於可以擺脫失序，所有談定的工作都能如期進行，不會再出現突發的狀況了。
TOP1 雙魚座／阻礙消除 運勢大開
雙魚座雖然近幾年常遇到好運，但經常伴隨一些挑戰，例如有一筆資金進來，家裡卻需要一大筆開銷；又或許有工作機會，卻被老闆增加許多工作要求，今年運勢會更好，並且不會再遇到路上的阻礙了，可以盡情擁抱美好的人生。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
