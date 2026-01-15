超有感！12星座「已讀不回」原因曝 雙子太多人在聊、射手當下沒心情

LINE 已成為日常聯絡的重要工具，但不少人都有過「明明顯示已讀，卻遲遲等不到回覆」的困擾。其實，不同星座面對訊息的態度大不相同。日本媒體「占TV」整理以下十二星座常見的已讀不回原因，幫助你看懂對方的真實心態，也少一點胡思亂想。

牡羊座｜想不到有趣回應就先放著

喜歡熱鬧、追求互動感的牡羊座，若一時想不到有梗的回覆，或覺得話題不夠有趣，就可能選擇不回。此外，他們也容易對長時間聊天感到厭倦。若遇到被已讀，不妨隔段時間再換個全新話題嘗試。

金牛座｜重視自己的時間與節奏

對金牛座來說，「舒服」最重要，一旦正在享受個人時間，回訊自然就不是優先事項，特別是吃飯或放鬆時段。若對方沒回，頻繁追訊反而容易造成反感。

雙子座｜同時聊天對象太多

擅長聊天的雙子座，常同時與多人互動，容易一不小心漏回訊息，也傾向優先回覆較有新鮮感的內容。若想被注意，不妨傳送較有亮點或時事感的訊息。

巨蟹座｜情緒被觸動選擇沉默

心思細膩的巨蟹座，可能因一句無心的話感到受傷，進而暫時不想回訊。若已讀狀況持續，溫柔關心、表達在意，反而能拉近距離。

獅子座｜沉浸在興趣或玩樂中

獅子座熱衷娛樂與興趣，當下若有開心的事，往往全心投入而忽略訊息。若想得到回應，不妨聊聊對方感興趣的話題，他們通常不會太在意訊息頻率。獅子座通常比較自我中心，所以即使你們不常聯絡也不用太擔心。

處女座｜事情太多想先完成

做事謹慎的處女座，當工作或待辦事項堆積時，容易暫時忽略回訊，甚至因過度操勞而疲累。再次聯絡時，關心對方狀態，比催促更有效。

天秤座｜不想關係過度黏著

重視人際平衡的天秤座，若覺得互動過於頻繁或依賴，可能刻意放慢回覆節奏。有些人也會透過不回訊息，調整彼此的互動距離。

天蠍座｜防備心重、慢熟型

天蠍座對不夠熟悉的人，往往保持距離，頻繁聊天會讓他們感到壓力，加上容易想太多，本就不太熱衷即時通訊。建立信任感比追訊更重要。

射手座｜當下沒心情就不回

射手座隨性直率，心情不好或沒興致時，回訊自然被擺一旁；但心情好時，又可能突然熱絡。遇到已讀不回，無需過度解讀，保持輕鬆即可。

魔羯座｜聊天沒有「目的性」

務實的魔羯座，對沒有重點的閒聊耐心有限。若對話長期停留在日常瑣事，回覆意願會逐漸降低。簡短明確、帶有實際內容的訊息，更容易獲得回應。

水瓶座｜不喜歡被規則綁住

水瓶座重視個人自由，是否回訊完全依照自己的標準，有時會因內容不符合「個人規則」而選擇不回。觀察對方的回訊偏好，是順利互動的關鍵。

雙魚座｜真的只是忘了

感性又容易分心的雙魚座，常因一時恍神忘記回訊，並非刻意冷落。若遲遲沒收到回覆，坦率表達期待，通常能得到溫柔回應。

