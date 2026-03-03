「我的錢都給你」會讓伴侶管錢的三星座…巨蟹因為愛、這星座只是懶

夫妻相處中，如果能做到信任對方，便能少去不少爭執。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個願意把錢給另一半打理的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 巨蟹座／信任對方 一同管理

巨蟹座既然選擇對方做為另一半，就會完全信任他，會建立共同帳戶，大家一起為家裡打理、努力，自然願意把財務的大權交到對方手中。

TOP2 牡羊座／懶得管理 直接上繳

對牡羊座來說，理財不是一件容易的事，要長期理財對他來說太累了，因此會全部交給另一半來處理，但如果你的牡羊座老公或老婆沒上繳，就代表他已經把錢花玩了。

TOP1 雙魚座／不善理財 乾脆放手

雙魚座會認為理財是很理性的事情，他並不是很擅長，雖然他有很多夢想，但並不擅長應對數字有關的事物，不如把重責大任交給另一半來做，也能避免麻煩。

