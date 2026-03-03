快訊

王定宇再爆婚外情！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「我的錢都給你」會讓伴侶管錢的三星座…巨蟹因為愛、這星座只是懶

聯合新聞網／ 綜合報導
小家庭成員理財示意圖。圖／AI生成
小家庭成員理財示意圖。圖／AI生成

夫妻相處中，如果能做到信任對方，便能少去不少爭執。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個願意把錢給另一半打理的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 巨蟹座／信任對方 一同管理

巨蟹座既然選擇對方做為另一半，就會完全信任他，會建立共同帳戶，大家一起為家裡打理、努力，自然願意把財務的大權交到對方手中。

TOP2 牡羊座／懶得管理 直接上繳

對牡羊座來說，理財不是一件容易的事，要長期理財對他來說太累了，因此會全部交給另一半來處理，但如果你的牡羊座老公或老婆沒上繳，就代表他已經把錢花玩了。

TOP1 雙魚座／不善理財 乾脆放手

雙魚座會認為理財是很理性的事情，他並不是很擅長，雖然他有很多夢想，但並不擅長應對數字有關的事物，不如把重責大任交給另一半來做，也能避免麻煩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 理財 帳戶

延伸閱讀

今天元宵節也是上元節 12項民俗習慣多留意 可保一年順風順水

元宵前後誰最旺？「3生肖」運勢衝上巔峰 特別能得天助

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

天生存錢高手TOP 5 星座！金牛錢花刀口上、「第一名」精準記帳

相關新聞

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

今天農曆正月十五，迎元宵逢「血月」，網路瘋傳易有災禍，但民俗專家廖大乙說，血月災禍是無稽之談，勿以訛傳訛，心存正氣即可，且今靈動力強，可祈願行善、布施關懷及「點燈」讓天官賜福，蛇、豬、虎、猴4生肖要「躲月」防煞。

「我的錢都給你」會讓伴侶管錢的三星座…巨蟹因為愛、這星座只是懶

夫妻相處中，如果能做到信任對方，便能少去不少爭執。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個願意把錢給另一半打理的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

今天元宵節也是上元節 12項民俗習慣多留意 可保一年順風順水

今天是農曆正月十五日，俗稱上元節，為民俗中三官大帝之天官大帝的誕辰，命理師楊登嵙提醒，三官大帝也稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明，這天如同小過年，因此有一些民俗習慣要留意，可以確保一年平安順遂。

元宵節12星座運勢一 次看！金牛桃花降臨、獅子工作事半功倍

今天3月3日是元宵節，快來看看12星座運勢。

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

本月3日是元宵節，氣象署預告在若天候許可，當日傍晚5時50分月亮東升後，即可見到「月出帶食」的過程，晚間7時至8時更可看到「暗紅色血月」的天文景象，命理師楊登嵙分享，依照民俗習慣，血月象徵不詳，也代表天地失調、磁場紊亂，若相信民俗的民眾，建議可待在室內，避免暴露戶外。

元宵前後誰最旺？「3生肖」運勢衝上巔峰 特別能得天助

2026年元宵節前後，月令開始轉換，氣運隨之波動，每個人的氣場也將出現變化，有些生肖在此時節，特別能得天助，迎來新的契機，在不同方面有新的發展，一起來看看在元宵前後，運勢最強的生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。