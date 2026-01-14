農曆新年將至！點光明燈祈福求好運 命理師：2狀況是禁忌

農曆新年將至，很多廟宇在元旦前就提早開放報名點光明燈，為搶安太歲、點光求平安，民眾也已開始卡位抽號碼牌，命理師楊登嵙建議，點光明燈適用於任何年歲身分的一般民眾，但兩種狀況不適合點光明燈，其一是不能為已逝世的父母、二則是嬰靈，民眾點光明燈時需留意這項民俗禁忌。

命理師楊登嵙說，農曆春節時，不少民眾會到廟宇點「光明燈」、「文昌燈」、「祈子燈」、「姻緣燈」、「藥師燈」、「財利燈」、「太歲燈」、「平安燈」、「斗燈」等，一般會選擇農曆正月初九，不過其他特定時間也可請廟宇安排。

楊登嵙說，點光明燈當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜，廟堂人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。

楊登嵙表示，點光明燈適用於任何年歲、身分的民眾，流年犯太歲者除了安太歲之外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明，平安吉祥。在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

楊登嵙提醒，點光明燈的意義是為活人祈福，兩種狀況不適合點光明燈，一是不能為死去的父母，二是嬰靈，但可以用亡靈、嬰靈的名做善事幫助他們積功德，為過世的父母祈福，可以到廟堂請示神職人員，按照適當的祭典儀式，為亡父亡母祈求冥福。

他說，懷念嬰靈（無緣子女）是惜緣、深情的自然流露，如果心中有牽掛，也可以到廟堂請神職人員為嬰靈祈福，這樣生者心靈也會得到祥和、平安。

他表示，只要有心意，願意幫別人點燈，可以到廟裡向神職人員，依點光明燈的手續辦理。光明燈有如航海中的燈塔，對人生指引光明方向，幫別人點光明燈也是做功德，這種無為的善事，給人的感受，效果更真實。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。