2026哪個星座最需要幸運護身符？必須擁有的梵克雅寶星座系列全新設計

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）再度仰望星空，為2026年推出全新Zodiaque星座系列新作，延續世家對星象與幸運符號的長久想像。全系列新作共24件，涵蓋12款黃K金手鍊與12款白K金圓墜，完整對應黃道十二宮星座，並可依個人喜好搭配不同長度鍊條配戴。星座圓墜尺寸經重新調整為不同身材的人都能輕鬆搭配的16毫米（直徑），也讓這批新作在日常與紀念意義之間取得平衡，成為承載個人星宿寓意的專屬珠寶。

梵克雅寶以星座為靈感的創作，可追溯至1950年代。延續自1906年la Boutique系列以來的幸運吊飾傳統，當時梵克雅寶首度以西洋星座符號為題，打造首批金質圓墜。這些圓墜不僅是裝飾，更被視為守護與祝福的象徵，迅速成為品牌標誌性作品之一。隨後數十年間，星座主題持續演進，從吊墜、手鍊到袖扣，甚至延伸至腕表與大型的高級珠寶作品，構築出一套屬於梵克雅寶的星宿語言。

2026年Zodiaque系列在設計上回歸經典圓形輪廓，調整整體設計的比例與細膩的浮雕圖案，呈現更為當代氣質的配戴選擇。每枚圓墜正面刻畫星座形象，背面則雕刻代表符號與對應的羅馬數字日期，不論正面背面都能展現出該星座的特性。圖案的設計以古典藝術中的黃道12宮為靈感，例如獅子座的王者姿態、牡羊座蓄勢待發的動感，處女座則以少女與獨角獸構成詩意畫面，將星座符號昇華為具象化的故事。黃K金版本的星座圓墜手鍊，線條柔和貼腕；白K金圓墜則可搭配50或70公分的K金鏈條，自由轉換不同造型。

梵克雅寶的每一枚星座系列金質圓墜皆採用傳承已久的壓印技術打造，需依設計複雜度反覆錘鍱，最精細的款式甚至需經八次成形，方能呈現層次分明的浮雕效果。圖案完成後，工匠以銼刀修整邊緣，再進行多道打磨與拋光程序，讓浮雕圖案在仿舊質感的金屬表面上格外立體。最終呈現的光澤溫潤內斂，如同古老錢幣般耐人尋味，也體現梵克雅寶在傳統工藝與詩意美學之間，始終如一的平衡拿捏。 Zodiaque Arietis牡羊座圓墜搭配18K白金項鍊。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴雙魚座項鍊。圖／梵克雅寶提供 18K白金Zodiaque系列圓盤製作工藝圖。圖／梵克雅寶提供 18K黃金Zodiaque系列圓盤製作工藝圖。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴山羊座項鍊。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴巨蟹座項鍊與手鍊。圖／梵克雅寶提供 Zodiaque Capricorni摩羯座手鍊圓墜正面。圖／梵克雅寶提供 Zodiaque Aquarii水瓶座手鍊圓墜正面。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴巨蟹座和處女座項鍊。圖／梵克雅寶提供 Zodiaque Scorpii天蠍座手鍊圓墜正面。圖／梵克雅寶提供 Zodiaque Geminorum雙子座圓墜搭配18K白金項鍊。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴雙子座手鍊。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴獅子座項鍊與手鍊、射手座手鍊、白羊座手鍊。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴水瓶座項鍊與手鍊。圖／梵克雅寶提供 Zodiaque Tauri金牛座圓墜正面。圖／梵克雅寶提供 Zodiaque Librae天秤座手鍊圓墜正面。圖／梵克雅寶提供 Zodiaque Piscium雙魚座圓墜正面。圖／梵克雅寶提供