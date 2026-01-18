殺破狼週運勢／獅子職場人事有變動 天秤雙方關係明朗化

殺破狼2026年1月19日～1月25日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，工作能力受到重視，會在此時接管新的職務或任務，擔負重要的重責大任。新月期間，可許下與工作、事業、成就......有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，太陽、火星、水星進入人際關係宮位，與金星、冥王星齊聚，會有許多交際應酬的邀約，與許多新的人脈交流，也會因此認識許多貴人，不論在工作上或事業上給予你幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚心靈宮位，暗戀一個人好一陣子了，雙方的關係始終沒有進展。有些白羊座和某個人關係糾結已久，即便想脫離，卻已成為彼此的習慣，無法沒有對方。

健康運方面，土星與海王星齊聚精神宮位，經常失眠、睡不好，對許多事情都感到焦慮，需注意身心靈的平衡與健康。某些白羊座則是莫名感到憂鬱，當心罹患心理疾病。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，可決定好研究的主題與方向，並開始撰寫論文、收集資料。新月期間，可許下與學業、學位、專業領域研究......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會規劃一個海外旅行行程，預定旅店與交通票券，會發現有許多值得一探的景點。新月期間，可許下與海外旅行、工作外派、國外留學......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、水星、火星進入志業宮位，與金星、冥王星齊聚，許多事務堆積如山，需要一件一件查核，耐心完成。某些金牛座的上司會採取高壓的手段，在期限內要求團隊做出績效，壓力山大。

人際關係方面，海王星與土星合相在人際關係宮位，處在利益衝突時期，你將會看到某些人真實的嘴臉，與過去良好的印象有極大的落差，讓你感到十分錯愕，也開始理解人性的現實。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會重新佈局投資理財的分配，將許多虧損的標的結清，避免資金漏洞越來越大。新月期間，可許下與投資、金錢、債務......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，太陽、水星、火星進入遠行宮位，與金星、冥王星齊聚，此時正在享受海外的旅程，到許多知名景點朝聖打卡，還品嚐許多當地的美食。某些雙子座因為工作的關係到海外出差，有許多任務要完成，十分忙碌。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要注意婦科的問題。並留意心血管方面的毛病，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。

工作運方面，土星與海王星合相在志業宮位，處在不友善的職場已經好一陣子，最近會有裸辭的衝動，不希望浪費時間在不值得的企業、以及不值得的經營者身上。某些雙子座則是每天覺得工作浪費生命，卻想不出有更好的選擇。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人互訴衷曲，雙方正式交往。感情穩定的巨蟹座會與對象有更進一步的計畫，可能想同居，或是有意走進婚姻關係中，新月期間可許下與情感關係有關的願望，會獲得新月的祝福。

金錢運方面，太陽、水星、火星進入財務宮位，與金星、冥王星齊聚，偏財運頗佳，尾牙可抽到價值不斐的大獎，即使是自己不需要的禮品，也可賣給需要的同事，換取現金。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、水星、火星進入疾厄宮位，與金星、冥王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道與喉嚨發炎，火氣也較大，容易嘴破、長痘痘，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

遠行運方面，海王星與土星合相在遠行宮位，到海外旅行，當心遇到騙子，有陌生人搭訕要小心。派駐在異地工作的巨蟹座，感到水土不服，經常生病，生活機能又不佳，會想回國發展。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，職場人事有變動，有一番新氣象，在這段時間接受新的職務或任務。新月期間，可許下與勞動、工作......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，太陽、水星、火星進入感情宮位，與金星、冥王星齊聚，與喜歡的人正式進入交往關係，每天生活甜蜜。感情穩定的獅子座，和喜歡的人會有許多對未來的規劃，雙方有共識。

本週須注意的部分

金錢運方面，海王星與土星合相在財務宮位，理財過於大意，造成嚴重的資金缺口，必須貸款填補。有投資習慣的獅子座，會被許多理財商品所蒙蔽，容易被詐騙，蒙受鉅額損失。

健康運方面，海王星與土星合相在疾厄宮位，罹患慢性疾病，無法短期內痊癒，必須常常跑醫院治療。某些獅子座長時間處在高壓環境，當心罹患心理疾病，有些外在的疼痛，可能是精神問題引發的徵狀。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、娛樂宮位，對某個人突然產生好感，經常偷偷觀察對方。有些處女座則是迷上偶像明星，不斷收集他的週邊。新月期間，可許下有關戀愛、追星方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，不論遇到各種問題，都有貴人給予幫助。某些處女座則是會參加一個組織龐大的團體，結識許多政商名流。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、水星、火星進入工作宮位，與金星、冥王星齊聚，承接了看似光鮮亮麗的任務，然而要處理的細節十分繁瑣，工作壓力大，會是十分辛苦的時期。

健康運方面，太陽、水星、火星進入健康宮位，與金星、冥王星齊聚，容易著涼感冒或是受到病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並留意心血管與泌尿系統的問題。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會購買新的家電或傢俱，使得生活空間煥然一新。需要搬家的天秤座，會找到適合的物件，並很快遷入新居。新月期間，可許下有關家宅、家庭相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，太陽、水星、火星進入戀愛、子女宮位，與金星、冥王星齊聚，與喜歡的人會互訴衷曲，雙方關係明朗化。感情穩定的天秤座，會想領養或成功收編浪浪，為生活帶來新的樂趣。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星合相的工作宮位，儘管目前的職務看似光鮮亮麗，工作量卻十分繁瑣，很想離職，尋求新的發展。某些天秤座不斷地換工作，在專業領域找不到定位。

健康運方面，海王星與土星合相在健康宮位，職場壓力大，容易不知不覺罹患慢性疾病，尤其需特別注意筋骨、牙齒、皮膚的問題。同時需留意心理方面的不適，身心靈需要平衡。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，可規劃一個旅行的計畫，到想朝聖的地方打卡、遊覽，或是在此時預定旅店或交通票券。新月期間，可許下與旅行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，太陽、水星、火星進入家宅宮位，與金星、冥王星齊聚，會與家人一起出國旅行，共享天倫之樂。某些天蠍座則是將居住空間重新裝潢，斷捨離許多不需要的舊物，生活清爽許多。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚戀愛宮位，對沒有自我的愛戀感到厭倦。對於喜歡的人不再有濾鏡，逐漸放手沒有發展可能的關係，尋求新的戀情，會有些不習慣，但也覺得輕鬆。

交通運方面，新月發生在交通宮位，交通工具遭到損毀，必須要換新車。某些天蠍座則是轉換通勤方式與路線，需要花更多時間上班或上課。新月期間，許下交通安全方面的願望，會獲得新月能量庇佑。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資會有所調整，或是多一份兼職，收入增加，手中可用的資金較為餘裕。新月期間，可許下有關金錢方面的願望，會有良好的能量幫助。

旅遊運方面，太陽、水星、火星進入旅遊宮位，與金星、冥王星齊聚，目前正在享受旅程，到很多地方遊覽，並到想朝聖的地方打卡。某些射手座則是搭乘遊輪或是觀光火車觀賞冬季的美景。

本週須注意的部分

交通運方面，太陽、水星、火星進入交通宮位，與金星、冥王星齊聚，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路，或是搭乘大眾運輸系統，皆需注意交通安全。

家宅運方面，土星與海王星合相在家宅宮位，居住空間需要修繕，但目前因為某些因素無法動工，只能將就著使用。某些射手座的家人需要照顧，或相處不和睦，感到十分苦惱。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，同時在戀愛宮位的天王星、以及在感情宮位的木星相位良好，正在張羅終身大事，特別是婚禮，希望辦得有趣一些。新月期間，可許下任何願望，事事皆如所願。

金錢運方面，太陽、水星、火星進入金錢宮位，與金星、冥王星齊聚，最近手頭較為寬裕，會想品嚐昂貴的餐廳，或是買一些小廢物犒賞自己，花錢較為奢侈，生活十分優渥。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星合相在面試、溝通宮位，面試新工作不順利，即便錄取後，也會發現接了一個屎缺。工作穩定的摩羯座，和上司或同事溝通不良，很多訊息你都沒有收到，覺得受到排擠。

學習運方面，土星與海王星合相在考試宮位，考試結果不太理想，成績不佳，可能因此延畢或留級。某些摩羯座，學習某個科目發生瓶頸，會想放棄學習，或是想轉換科系。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在秘密、心靈宮位，會深切的希望暗戀的對象能注意到你。感情穩定的水瓶座，則是希望和喜歡的人之間心靈層面有更多共鳴。新月期間，可許下靈魂伴侶、暗戀的情感明朗化相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，若在這段時間轉換跑道，會進入待遇不錯的公司，職場也較為友善，可好好發揮自己的能力。工作穩定的水瓶座，辦公室裡討厭的同事離職了，覺得空間清新許多。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、水星、火星進入命宮，與金星、冥王星齊聚，當心著涼感冒，或是病毒感染，引起呼吸系統與喉嚨發炎。火氣較大，容易長痘痘、嘴破。並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時需留意心血管的問題。

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，不論怎麼努力存錢，總會有一些事件導致你必須動用到存款，原本生活過得挺寬裕，最近卻常常成為月光族，必須要檢視金錢流失的破口為何。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會因為參加一些活動，認識新朋友，成為你事業或工作方面的人脈。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲的良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，桃花盛開的時期，同時有很多人對你表達好感。感情穩定的雙魚座，懷孕機率高，這個孩子是在大家的期盼下到來的，因此感到喜悅。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、水星、火星進入精神宮位，與金星、冥王星齊聚，海王星與土星合相在命宮，情緒會較為焦慮，精神壓力較重，睡眠狀況不良，注意身心靈方面的問題。

交通運方面，天王星持續在交通宮位行進，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，走在路上常遇到冒失的騎士，搭乘大眾運輸工具都容易遇到不愉快的事情，需特別注意交通安全。

