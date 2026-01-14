相信直覺！「四生肖」月底前能看穿小人陰謀…鼠檢視合約、他拒絕情勒

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族拒絕情勒示意圖。圖／AI生成
上班族拒絕情勒示意圖。圖／AI生成

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「覺醒時刻！月底前能『看穿偽裝、避開小人』的生肖」。老師說，2026年1月底前，月亮進入天蠍座，四大生肖會獲得一種接近本能的「辨識力」，忽然聽懂弦外之音，發現合約陷阱、識破陰謀謊言，各種真相浮出水面。過程中，可能有幻滅的痛苦，但更多的是重獲掌控權的自由。

生肖鼠／見微知著 避開財務陷阱

屬鼠者天生敏銳，近日要相信自己的懷疑精神，不要被交情或是對方唬人的頭銜迷惑。月底前在投資、合作或合約上，鼠容易察覺細節漏洞，也許一個小小的不合理跡象，就能避開財務陷阱。多想一步，多看一眼，就守住辛苦賺來的血汗錢。

生肖虎／人際斷捨離 迎來更好戰友

屬虎的人向來俠義心腸，卻也容易因為那份「重情重義」而被有心人利用。虎月底前會看清哪些朋友或合作其實在消耗你，虎學會拉開距離，保留真正值得深交的人，也減少情勒與壓力。刪除負能量的聯絡人，騰出空間，會擁有更多適合你的戰友。

生肖馬／真相浮現 一切都是最好安排

屬馬者近期壓力很大，之前不想去面對的秘密都將明朗化，可能是職場上權力鬥爭，也可能是另一半隱藏的財務狀況或情感糾葛。得知真相那一刻，馬難免會震驚，但一切都是最好的安排。只有先看清真相，才能不再內耗，生出重頭來過的勇氣。

生肖狗／拒絕情勒 學會適時說不

屬狗者忠誠可靠，但這種特質有時會讓你淪為「情緒勒索」的高風險族群。月底前是一個「防禦升級」的時刻，狗記得這件事，「這是你的情緒，我不再負責。」狗要學會說不、劃清界線，就能減少壓力，你的付出只要給值得的人。

