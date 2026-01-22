快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

老得慢又少病？最被看好長壽的「3生肖」 第一名生命力旺盛

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

生命雖有限，但卻長短不一，長壽不僅是天賦，更與個性、生活態度息息相關，有些生肖天生懂得養生之道，再加上命中福氣深厚，往往能健康長壽，安享晚年，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：牛

個性謹慎內斂的牛寶寶，做人腳踏實地，勤奮穩重，一生努力工作，不計得失，雖然生活節奏樸實無華，但正是這份穩定與耐性，讓他們身體健康、精神飽滿，牛寶寶懂得節制飲食，早睡早起，命格倒吃甘蔗，年輕時勤勉，中年後逐步享福，老來更能安享天倫，牛寶寶通常壽命悠長，福氣深厚，是最能活出平凡卻幸福，穩健而長壽的人生。

第二名：兔

性情溫和的兔寶寶，氣質高雅，待人友善，最懂得保持寧靜，他們不愛逞凶鬥勇，凡事以和為貴，生活節奏穩定，不易被外界紛擾所影響，這樣的性格使得兔寶寶在身心上都維持良好的平衡，不僅抗壓性強，也懂得放鬆自己，再加上他們注重健康飲食與生活品質，能夠適度運動與休息，因此兔寶寶自然能延年益壽，讓自己活得平靜又祥和。

第一名：蛇

沉著冷靜的蛇寶寶，生命力特別旺盛，對健康與生活都特別講究，他們懂得養身保命之道，無論飲食、生活作息還是情緒管理，都有一套屬於自己的規律，加上蛇寶寶的性格沉穩，不輕易動怒，也不讓情緒影響生活，這使得蛇寶寶能常保內心寧靜，不受外界事物干擾，讓生活按照自己的節奏前進，身體自然健康長久，達到清閒自在的長壽人生

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

4大生肖1月下旬財運翻揚！屬龍有望升職加薪 惟要小心這件事

富貴長壽、兒孫孝順、越老越幸福四面相曝！「這部位」越深長越好

右弼星發威！ 4生肖大寒後「有人罩」 事業翻轉順到不行

避免咀嚼功能衰退 日本研究揭口腔健康與能否長壽大有關係

相關新聞

獨處是頂級享受！「3星座」性格特別宅 社交場合根本耗電廠

在這個大家都急著出門打卡、刷存在感的時代，有一群人反其道而行，他們把「家」當成全世界最棒的遊樂場。對他們來說，獨處不是孤單，而是一種頂級的享受；不出門不是懶惰，而是為了把時間浪費在更美好的事物上。他們可能是追求極致舒適的生活家，也可能是靈魂自由的探索者。這篇文章將帶你揭開這些「資深宅宅」的神秘面紗，看完你會發現，原來那種穿著睡衣、喝著可樂、隨心所欲的日子，才是現代人最奢侈的幸福！快來看看你是不是這些懂得快樂的冠軍！

老得慢又少病？最被看好長壽的「3生肖」 第一名生命力旺盛

生命雖有限，但卻長短不一，長壽不僅是天賦，更與個性、生活態度息息相關，有些生肖天生懂得養生之道，再加上命中福氣深厚，往往能健康長壽，安享晚年，一起來看看是哪幾個生肖。

2026最好運三星座！水瓶出門好事連連、第一名荷包賺滿滿

你是否覺得去年運勢很差，做什麼事都不如意呢？沒關係，今年你的好運來了。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》分享3個2026最好運的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

生病不埋怨！最能對抗病魔Top 3 星座...魔羯聽從醫囑、天蠍病中「還會自省」

面對疾病，除了要按照醫師提醒改善生活作息外，自身的意志力更是康復的重要因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個能堅強面對病魔的星座，快來來來他們是用什麼心態對待疾病的吧！請參考太陽、火星、上升星座。

每日星座運勢／獅子活潑裝扮及笑容 有助運勢人脈

2026-01-22牡羊座短評：與陌生人交流，可帶來好運。【整體運】桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者

想抽大獎？12星座尾牙開運秘技一次看 牡羊床底放紅包、巨蟹喝陰陽水

農曆春節將近，尾牙抽獎成為職場最期待的亮點，但運氣總是不一定站在自己這邊。星座塔羅專家小孟老師（清水孟）分享12星座專屬開運密技，教你在尾牙抽獎中提升好運，讓每一位上班族都能「抽到心頭好」，迎接新的一年順利開運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。