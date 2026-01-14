聽新聞
0:00 / 0:00
三星座愛硬撐「再難過也笑著」！獅子最好一面給別人、他報喜不報憂
有些人看起來總是笑容滿面，隨時都很嗨，像是開心果，實際上內心早已歷經風霜。越是經歷多、看得透的人，反而越懂得把情緒收好，不輕易讓人看見脆弱。搜狐網分享，以下三個星座，正是典型「外表樂觀、內心硬撐」的代表。
獅子座／光鮮背後 壓力山大
獅子座給人的印象一向自信、開朗，彷彿永遠站在舞台中央。但事實上，他們極度在意尊嚴與形象，越是要強，就越不允許自己示弱。許多情緒與壓力，獅子選擇獨自消化，把最光鮮亮麗的一面留給別人，把疲憊留給自己。時間一久，反而比同齡人更早感受到內心的滄桑。
水瓶座／幽默風趣 內心疏離
水瓶座看似灑脫、有趣，總能用幽默化解氣氛，但這份快樂，往往是他們的保護色。水瓶座對人性與現實看得很清楚，內心其實不容易真正放鬆。越是缺乏安全感，水瓶越傾向用理性與笑容保持距離，不想讓任何人看見自己的低潮。
射手座／善良要強 報喜不報憂
射手座總是給人正向、自在的形象，但那往往是他們「選擇呈現」的一面。射手其實很敏感，也很清醒，只是不願讓情緒影響他人。因為善良，也因為要強，他們習慣用笑聲包裝疲憊，用自由掩蓋內心的不安。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言