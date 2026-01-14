對外笑臉迎人、回家秒變臉！「5生肖」被點名對家人最兇

快訊

科技紫微網／ 科技紫微網
常對外人笑嘻嘻，卻對家人凶巴巴的生肖(圖片來源：Shutterstock)
對陌生人太客氣，對親密的人太苛刻，這雖然是大多數人會犯的錯誤，但有些人自我反省到這點就會改正；有些人的問題程度輕微；然而有幾個生肖的人對外人笑嘻嘻、對家人擺臭臉的程度太嚴重了，科技紫微網覺得需要提醒他們一下，希望他們在往來上能把握好尺寸。

生肖虎

越陌生越拘謹，越親密越自我

生肖虎的人在外頭很怕氣氛突然變得冷場，因此他們會主動把場子炒熱。他們常常會沒話找話，如果遇到別人不回話，他們也會露出尷尬又不失優雅的微笑。這樣的人，回家後就徹底放飛自我，變回老虎，盡情發威。

生肖兔

近若躁兔，遠如溫陽

生肖兔常常讓第一次見面的人留下溫柔如兔的印象。如果你是他們的客戶，不論何時都能體會到如沐春風的滋味。但如果你和生肖兔是一家人，你可能會發現兔子確實有被逼急了也會咬人的那一面。

生肖雞

愛你才苛待你，嘻哈只是面具

「利益最大化」是生肖雞的人在外面與人相處的主要原則。為了把大事化小，小事化無，他們不會為了爭一口氣而輕易與人槓上，常常用笑一笑應付過去。對家人的態度就不是這樣了，生肖雞會以愛的名義展現各種苛刻挑剔，永遠都是一副恨鐵不成鋼的臭臉。

生肖龍

在家愛吃炸藥，在外偏好棒棒糖

其實生肖龍對外人之所以有種神奇的魅力，主要的原因就是他們在外面老是吃棒棒糖，所以嘴上就像抹了蜜一樣甜。可是一回到家，生肖龍的人就不愛棒棒糖了，猛吃炸藥，一點就炸，非常讓人受不了。

生肖

變的不是臉，是心情

生肖馬喜歡外面的風景、外面的空氣，只要到外面就心情爽，就算遇到些許不順也都算了算了，嘻嘻哈哈就過去了。一回到家，他就像被關進馬廄裡，心情當然不會好，肯定是看誰都不順眼了！

科技紫微網

生肖 家人

