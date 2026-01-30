明明訂了存錢計畫！最後卻常撐不下去的生肖TOP 5

快訊

科技紫微網／ 科技紫微網
訂好存錢計劃，卻常半途而廢的生肖(圖片來源：Shutterstock)

制訂存錢計畫，應該是人人都做過的事。只是，哪些人能把計畫實施到底，錢財存得盆滿缽滿，而又有多少人虎頭蛇尾呢？接下來，科技紫微網將為大家詳細分析，哪些生肖最容易訂好存錢計畫卻半途而廢？

存錢半途而廢TOP 1：生肖虎

存錢想想就好，花錢享受最重要。

生肖屬虎者通常都沒有什麼存錢意識，要你存錢比登天還難。對你而言，與其煞費苦心節流存錢，不如好好把握機會多開源。你只要口袋裡有錢，就會想要花掉，而且你特別容易把錢財花在吃喝玩樂、交友聚會上，常為了面子而揮金如土、毫無節制。只有到了實在沒錢花的時候，你才會想到，要不要制訂一個存錢計畫呢？

存錢半途而廢TOP 2：生肖

賺得多花得多，存錢明天再說。

存錢對於生肖馬的人來說，也是十分困難的事。就算制訂好了存錢計畫，也有可能朝訂夕改，幾乎存不住錢。你特別容易花冤枉錢，常因一時興起而買買買，買回一堆無用的東西；又很喜歡奢侈浪費，有錢時就只管享受，很少顧前顧後。錢財也就這樣在不知不覺中揮霍一空了。

存錢半途而廢TOP 3：生肖猴

存錢只是一時興起，花錢才是硬道理。

最容易存錢半途而廢的生肖非猴不可。對於生肖猴的人來說，錢就是賺來花的，存錢不也是為了有錢花嗎？與其存錢不如努力賺錢。所以，你制訂存錢計畫只是一時興起，很有可能第二天就會破壞計畫，先把錢拿來花了再說。

存錢半途而廢TOP 4：生肖龍

出手闊綽，錢財難留守。

生肖龍的人也屬於不擅長存錢的一類人。雖然制訂好了存錢計畫，但卻十分容易因為出手豪爽，為朋友的事而推翻存錢計畫，甚至傾囊相助。所以，存錢計畫做得再好，如果太愛強出頭，為了一時的朋友義氣而破財的機率將永遠居高不下。那麼，存錢計畫就是一紙空文罷了。

存錢半途而廢TOP 5：生肖雞

想著要好好存錢，但一遇到美食美物就忍不住。

對於屬雞的人來說，倒是真的很想存一筆錢以備不時之需，怎奈無法抵擋美食、美景、美麗事物的誘惑，即使是費盡辛苦執行起來的存錢計畫，也無法阻擋你的消費慾，慾望當頭，哪怕把所存的錢都花光光也在所不惜。大不了，花光了積蓄，再來制訂下一個存錢計畫嘛。

錢還是要存一點的，不怕一萬，就怕萬一。有一點錢握在手裡，總是讓人心安。所以，不到萬不得已，還是把存錢計畫進行到底吧。無論如何，存錢帶來的保障和安慰，是別的事物無法取代的，你說是嗎？

科技紫微網

生肖 科技紫微網

