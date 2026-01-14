快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

大寒冷颼颼！四生肖感情升溫…狗朋友變情人、「這動物」曖昧有了答案

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大寒感情升溫示意圖。圖/AI生成
圖為大寒感情升溫示意圖。圖/AI生成

1月20日「大寒」節氣之後，紫微斗數中的「左輔星」力量顯現。紫微斗數 一點通 姚本軍 粉絲專頁分享，左輔星發功，冥冥之中有一股「讓事情順利推進」的力量。在感情方面，四大生肖受到左輔星影響，原本卡關的關係順勢動起來。可能是把話說開、時機出現、當事人變成熟，總之大寒之後，四大生肖感情關係明顯升溫。

生肖兔／互動變順 曖昧有了答案

左輔星讓生肖兔的魅力被看見，也更敢表達自己的感受。你不再只是等待對方出招，而是能用溫柔又清楚的方式推動關係，對方的回應也變得明朗，曖昧不再原地打轉。

生肖蛇／貴人助攻 關係穩定發展

大寒後的生肖蛇，感情常有「外力加持」，像是朋友牽線、長輩點頭，或現實條件突然到位。兩人關係會往更穩定的方向推進，只要你願意卸下防備，讓對方真正參與你的未來。

生肖狗／朋友變情人 感情慢慢發酵

生肖狗的桃花多半藏在朋友圈裡，一次暢快聊天、一句關心，都可能讓關係悄悄發生變化。左輔星也讓你更聽得進別人建議，釐清自己要什麼，感情自然朝對的方向前進。

生肖牛／內心安定 愛自然靠近了

左輔星發功，讓生肖牛能調整好內在狀態，內心變得安定，壓力減輕，也讓牛柔軟起來，更容易吸引到適合的對象。當你願意讓人靠近、不再獨撐，對的人就更容易走進你的生活，感情自然升溫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大寒 生肖 紫微斗數

延伸閱讀

「大寒」迎轉運！3招開運法為新年鋪路 尾牙碰杯還能聚財

2026年初4星座財運超旺！ 天蠍有好運直覺、金牛能力變現

奇門引動財庫日！明天中午快存入「這個數字」 馬年財氣旺旺來

天生存錢高手TOP 5 星座！金牛錢花刀口上、「第一名」精準記帳

相關新聞

3生肖準備接財雨！1月下旬機會連發 金錢運暴漲時刻別錯過

不少人以為財富只和努力成正比，但從命理角度來看，真正拉開差距的，往往是「順勢而為」的能力。「搜狐網」報導，2026年1月整體財運節奏出現變化，下週起偏財能量明顯活絡，特別有三個生肖，容易在不經意間接到機會球。這類財運未必來自高風險投機，而是結合個人特質、人脈與資訊優勢，只要應對得宜，就有望迎來令人驚喜的進帳。

對外笑臉迎人、回家秒變臉！「5生肖」被點名對家人最兇

對陌生人太客氣，對親密的人太苛刻，這雖然是大多數人會犯的錯誤，但有些人自我反省到這點就會改正；有些人的問題程度輕微；然而有幾個生肖的人對外人笑嘻嘻、對家人擺臭臉的程度太嚴重了，科技紫微網覺得需要提醒他們一下，希望他們在往來上能把握好尺寸。

三星座愛硬撐「再難過也笑著」！獅子最好一面給別人、他報喜不報憂

有些人看起來總是笑容滿面，隨時都很嗨，像是開心果，實際上內心早已歷經風霜。越是經歷多、看得透的人，反而越懂得把情緒收好，不輕易讓人看見脆弱。搜狐網分享，以下三個星座，正是典型「外表樂觀、內心硬撐」的代表。

大寒冷颼颼！四生肖感情升溫…狗朋友變情人、「這動物」曖昧有了答案

1月20日「大寒」節氣之後，紫微斗數中的「左輔星」力量顯現。紫微斗數 一點通 姚本軍 粉絲專頁分享，左輔星發功，冥冥之中有一股「讓事情順利推進」的力量。在感情方面，四大生肖受到左輔星影響，原本卡關的關係順勢動起來。可能是把話說開、時機出現、當事人變成熟，總之大寒之後，四大生肖感情關係明顯升溫。

奇門引動財庫日！明天中午快存入「這個數字」 馬年財氣旺旺來

李行開運攻略 粉絲專頁分享影片，1月15日(周四)是難得的「奇門引動財庫日」，當天午時一定要去金融機構存錢，就能幫助整年財氣大大提升。

天生存錢高手TOP 5 星座！金牛錢花刀口上、「第一名」精準記帳

在理財與生活中，有些星座展現出驚人的存錢能力。他們懂得控制消費、規劃長期目標，並以耐心與紀律逐步累積財富。本次【存錢能力十分驚人的星座TOP 5】，將揭曉哪些星座最能守住錢袋，默默打造堅實的財務基礎，成為低調卻令人讚嘆的贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。