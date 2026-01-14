大寒冷颼颼！四生肖感情升溫…狗朋友變情人、「這動物」曖昧有了答案
1月20日「大寒」節氣之後，紫微斗數中的「左輔星」力量顯現。紫微斗數 一點通 姚本軍 粉絲專頁分享，左輔星發功，冥冥之中有一股「讓事情順利推進」的力量。在感情方面，四大生肖受到左輔星影響，原本卡關的關係順勢動起來。可能是把話說開、時機出現、當事人變成熟，總之大寒之後，四大生肖感情關係明顯升溫。
生肖兔／互動變順 曖昧有了答案
左輔星讓生肖兔的魅力被看見，也更敢表達自己的感受。你不再只是等待對方出招，而是能用溫柔又清楚的方式推動關係，對方的回應也變得明朗，曖昧不再原地打轉。
生肖蛇／貴人助攻 關係穩定發展
大寒後的生肖蛇，感情常有「外力加持」，像是朋友牽線、長輩點頭，或現實條件突然到位。兩人關係會往更穩定的方向推進，只要你願意卸下防備，讓對方真正參與你的未來。
生肖狗／朋友變情人 感情慢慢發酵
生肖狗的桃花多半藏在朋友圈裡，一次暢快聊天、一句關心，都可能讓關係悄悄發生變化。左輔星也讓你更聽得進別人建議，釐清自己要什麼，感情自然朝對的方向前進。
生肖牛／內心安定 愛自然靠近了
左輔星發功，讓生肖牛能調整好內在狀態，內心變得安定，壓力減輕，也讓牛柔軟起來，更容易吸引到適合的對象。當你願意讓人靠近、不再獨撐，對的人就更容易走進你的生活，感情自然升溫。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
