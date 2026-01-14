奇門引動財庫日！明天中午快存入「這個數字」 馬年財氣旺旺來

李行開運攻略 粉絲專頁分享影片，1月15日(周四)是難得的「奇門引動財庫日」，當天午時一定要去金融機構存錢，就能幫助整年財氣大大提升。

李行老師說，1月15日「奇門引動財庫日」午時(11時到13時)，建議要去金融機構存錢，可以臨櫃存款900元、用ATM存入、或用手機網銀存入也行，但老師強調，人必須在金融機構裡面或是門口，再使用網銀存錢，必須在「對的時間、對的地點，做對的事情」，才能見效。

老師提醒，我們一般開運大原則，就是不違背生活習慣，也不要造成別人困擾。老師說，不管是臨櫃，或是使用銀行TM存款都可以，但切記，在便利商店使用提款機不算，因為並非金融機構。老師表示，外國朋友幣值不同，可以存個90元，重點就是有「9和0」兩個數字，請按當地幣值自行決定。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。