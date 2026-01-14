聽新聞
0:00 / 0:00
奇門引動財庫日！明天中午快存入「這個數字」 馬年財氣旺旺來
李行開運攻略 粉絲專頁分享影片，1月15日(周四)是難得的「奇門引動財庫日」，當天午時一定要去金融機構存錢，就能幫助整年財氣大大提升。
李行老師說，1月15日「奇門引動財庫日」午時(11時到13時)，建議要去金融機構存錢，可以臨櫃存款900元、用ATM存入、或用手機網銀存入也行，但老師強調，人必須在金融機構裡面或是門口，再使用網銀存錢，必須在「對的時間、對的地點，做對的事情」，才能見效。
老師提醒，我們一般開運大原則，就是不違背生活習慣，也不要造成別人困擾。老師說，不管是臨櫃，或是使用銀行TM存款都可以，但切記，在便利商店使用提款機不算，因為並非金融機構。老師表示，外國朋友幣值不同，可以存個90元，重點就是有「9和0」兩個數字，請按當地幣值自行決定。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言