「大寒」迎轉運！3招開運法為新年鋪路 尾牙碰杯還能聚財

聯合新聞網／ 綜合報導
1月20日將迎來二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，同時也是蛇年的最後一個節氣。示意圖／AI生成
2026年1月20日將迎來二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，同時也是蛇年的最後一個節氣。此時太陽行至黃經300度，象徵寒意達到極點、能量即將翻頁，是一年中最冷，卻也最接近轉折的重要時刻。

命理觀點認為，大寒不只是氣候上的極寒，更是舊運收尾、新運醞釀的關鍵節點。若能在此時放慢腳步、調整心態，透過簡單的儀式為自己整理內外狀態，更有機會在大寒前後迎來一波明顯的轉運氣象。對此，命理運勢網站《科技紫微網》也分享3招開運法，協助民眾為新的一年清除霉運、迎接新氣場。

第一招「尾牙敲杯聚財氣法」

大寒前後正值尾牙、謝神與公司聚餐的高峰期，是聚財與累積人脈的好時機。聚餐舉杯前，不妨在心中默念3個新年願望，象徵向宇宙許願，同時真心感謝過去一年曾經幫助過自己的人。命理師指出，懂得感恩的人，福氣更容易回流。

第二招「大掃除除舊氣法」

由於大寒後緊接著就是農曆新年，此時特別適合啟動年終大整理。從房間、書桌、錢包開始，將一年未使用的雜物、發票與單據清除，尤其是壞掉的物品與過期藥品，一律丟棄，象徵把霉運與停滯的能量一併送走。整理完成後，可在門口內側點一柱香或放一杯清水，寓意迎新氣入宅。

第三招「寫下新年願望定心法」

建議在大寒當晚，準備一張乾淨白紙，寫下新一輪最想完成的3件事，無論是財富、健康、人際或自我成長皆可。寫完後，對自己說一句：「我願意為這些願望負責。」再將紙張收進抽屜深處或書桌下層，象徵把願望種進「新一年的土壤」，為未來方向定錨。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大寒 尾牙 招財 節氣 開運

