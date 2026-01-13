快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅老師艾菲爾表示，有4個星座特別容易有「嘴饞體質」，較難成功減肥。示意圖／ingimage
有些人想瘦，但又難以捨棄美食，原來這跟星座可能有些關係！日前塔羅牌老師艾菲爾表示，有4星座「越克制越想吃，在飲食上難以割捨」，像是金牛座很有儀式感跟味蕾記憶，總難以忘記美食的滋味。

塔羅牌老師艾菲爾臉書發文表示，有4星座想瘦卻有「嘴饞體質」，他們有些是因為內心焦慮、無聊的情緒，或者是儀式感與補償心理，經由飲食上得到慰藉。艾菲爾老師指出，除了看星盤的太陽星座外，也可以參考上升星座與月亮星座。

1、金牛座

在所有星座裡，金牛絕對是「嘴饞之王」。對他們來說，美食不是熱量，是慰藉；不是負擔，是生活質感。牛的嘴饞常來自「味蕾記憶」與「儀式感」：早餐一定要配咖啡、宵夜就想來點鹹酥雞、週末沒有大餐就覺得虧了。加上金牛抗拒節食與心理壓迫，越限制，越反彈。更可怕的是他們多半懂吃、會吃，有自己的口袋名單與偏愛口感，這使「取代方案」完全沒用，健康餐反而令人生氣。

金牛座減肥破功點在「拖延式節制」，永遠從明天開始、下周開始、過完節開始。小解法是讓減肥變成「生活的質感提升」，例如吃得更精緻、份量更優雅、營養更平衡，才能讓金牛在享受與管理間找到平衡。

2、雙子座

雙子愛吃甜食，他們不是餓，是突然想吃點甜的、脆的、冰的、或有口感的。嘴饞通常從一個點開始，例如一張甜點照、一句「來一杯咖啡吧」、一種微無聊的情緒。雙子吃東西的動機多元，包含好奇心、嘴巴需要活動、邊講邊吃的習慣、以及工作節奏的不規律。

最致命的是他們雖然吃的零食量不大、但頻率高，常常吃到別人完全沒注意。減肥破功點是「吃得太分散」，看似沒吃多少，但加起來超標。小解法是讓甜食變成「計畫性補給」或「替代型儀式」，例如：改喝無糖咖啡配1小塊巧克力、甜點日固定在週末、或把吃甜變成社交。這樣既不會剝奪快樂，也能讓熱量被看見。

3、雙魚座

雙魚嘴饞與情緒密切相連：壓力大想吃、焦慮想吃、失望想吃、被忽視想吃、太開心也想吃。食物在雙魚的世界裡像一種「情緒安撫器」，能讓混亂瞬間變得柔軟。加上雙魚逃避感強，覺得不開心就先吃點什麼哄自己，再來處理現實。

他們破功點在於「補償式飲食」：今天吃很少→晚上加倍補；心情不好→來點甜的；減肥失敗→乾脆破戒。加上浪漫腦常想「人生已經很辛苦了，幹嘛連吃都克制」。減肥策略是建立情緒出口，例如寫日記、聊天、運動、或讓心情有替代性的獎勵。當嘴饞不再承擔情緒功能，雙魚反而能吃得更精准。

4、處女座

處女座的嘴饞不是為了享受，而是「壓力觸發」。白天看似自律與節制，但越克制，夜間越容易暴裂。他們追求完美，連飲食都會設定標準：吃什麼、什麼不能吃、卡路里多少、份量多少。但只要工作爆量、睡眠不足、或心中對自己不滿，腦袋就會啟動「彌補機制」。暴食後又會自責，隔天再更嚴格，形成惡性循環。

處女破功點在「想靠意志力控制一切」，但人性與饑餓都不靠理智運作。減肥成功關鍵是「降低壓力而非提高限制」。例如允許自己吃，但吃有品質的；或用細嚼慢嚥、分盤、提前準備食物降低暴食機率。當處女不再依靠完美，而是依靠節奏，就能減少失控與補償。

4星座嘴饞體質 金牛永遠明天再減肥、雙子愛吃甜食

