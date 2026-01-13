快訊

4大星座1月中旬運勢翻紅 天蠍磁場全開、雙魚靈感爆棚

進入1月中旬，星象中的水元素能量逐漸放大。示意圖／ingimage
進入1月中旬，星象中的水元素能量逐漸放大。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，4大星座的個人磁場明顯升溫，吸引力不再只來自外表或刻意經營，而是一種自然流動的存在感。當內在狀態與星象節奏對齊，人脈、機會往往會主動靠近，只要做自己，就能被看見。建議同時參考太陽、上升與金星星座。

天蠍座

本周天蠍座成為高頻磁場的關鍵角色，魅力來自冷靜與熱情並存的反差氣質。你不需要多說話，單是沉穩站在那裡，就足以讓人感受到難以忽視的存在感。尤其在需要判斷或決策的時刻，你一針見血的看法，容易讓他人迅速建立信任感。你越不急著拉近距離，反而越容易被主動接近。本周適合選擇深色系或線條俐落的穿搭，有助於吸引重量級人物注意。

金牛座

受到星象影響，金牛座本周展現出少見的通透與自在感。你不再被安全感或他人眼光綁住，反而更能自然表達自己的想法與價值。原本可能讓你感到壓力的社交場合，這段時間卻能應對得從容不迫，談吐穩健反而成為焦點。當你放下對評價的執著，那份踏實而溫和的力量就會顯現，特別容易吸引重視品質與長期關係的人，為你累積信任與好感。

巨蟹座

巨蟹座本周的影響力來自細膩而溫柔的情感連結。你對他人情緒的感知力被放大，總能在關鍵時刻給出恰到好處的關心，讓人感到被理解、被支持。這樣的溫度，不只是體貼，更是一種能化解僵局的人際優勢。原本停滯的事情，可能因你的柔軟態度而出現轉圜空間。你會發現，不必刻意強勢，真誠與同理心反而讓你成為不可取代的角色。

雙魚座

雙魚座本周直覺敏銳、靈感湧現，創造力進入高峰狀態。你的吸引力不再只是氣質，而是透過想法與才華自然流露。在發言、提案或創作時，隨口說出的觀點往往能引起共鳴，甚至讓人眼前一亮。這種超越現實框架的感染力，容易讓你成為焦點，也吸引層次相近的合作對象。別急著收斂創意，此刻你的獨特正是最強的個人標誌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

金牛座 天蠍座 星座 雙魚座 巨蟹座 迷信

