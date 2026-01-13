整理包／犯太歲一定衰？2026赤馬年5生肖要懂趨吉避凶 3生肖強運傲人

在傳統命理中「犯太歲」一直是備受關注的議題，尤其2026年將進入每60年一遇，易生動盪大災難的「赤馬紅羊劫」，讓許多人對流年運勢心生疑慮。命理師指出，赤馬紅羊劫並非天命詛咒，而是一種提醒，象徵時代動盪與壓力交疊的徵兆，提醒人們在面對挑戰時保持平常心，做好本分，才能化險為夷。

本文將整理2026年五大犯太歲生肖的運勢解析與建議，並提供實用的化解方法，還有整理最強運的幾個生肖，幫助讀者在赤馬年中找到平衡與契機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

文章目錄 什麼是赤馬紅羊劫

值年太歲與犯太歲類型

今年哪些生肖犯太歲

犯太歲該如何化解

今年哪些生肖最強運？





命理師柯柏成指出，「赤馬紅羊劫」是傳統命理、讖緯與民間預言中出現「大災變」的象徵詞，指稱「天下將有大亂、大劫、大血光」的時期，不單指一場戰爭，而是一種時代級的動亂徵兆，由於2026、2027就是「赤馬紅羊年」因此被提出討論。

而「赤馬紅羊劫」字面意義，「赤」象徵紅色、火、血光、殺伐、戰亂，丙年為陽火；「馬」為兵戈、行軍、戰馬，象徵軍事行動。「羊」在地支中對應未；「紅」象徵血色、戰火，丁年為陰火。有大災禍則跟沒幾年就出現世界末日預言差不多。

「赤馬紅羊劫」源自南宋洪邁「容齋隨筆」提出「丙午丁未之厄」，又在南宋柴望「丙丁龜鑑」列舉從秦昭襄王到後漢天福共1260年間的21次在丙午、丁未的動亂或天災，是要提醒南宋社會記取靖康恥教訓，卻也加深災禍觀念。

柯柏成說，赤馬紅羊劫不是天命詛咒，是提醒世人要注意壓力交疊，因此平常心看待，做好本分即可，每年都是吉祥年。





太歲即歲神，主掌世間人們的吉凶禍福，依六十甲子為一周期，輪流值歲，人們慣稱為「六十甲子太歲」。當值者稱為「值年太歲」。2026丙午年，值年太歲是文哲將軍。

六十甲子太歲星君：

犯太歲的類型：

值太歲：指本命生肖與當年太歲相同。這被視為「本命年」，民間認為運勢波動較大，容易遇到變動或挑戰,需要特別謹慎。

沖太歲：指生肖與太歲相沖，位於十二生肖對面位置，這是犯太歲中較嚴重的一種，傳統認為容易有較大變動、人際衝突或不順遂的情況。

刑太歲：指生肖與太歲形成刑剋關係。地支刑有「寅巳申」三刑、「丑戌未」三刑等，民間認為可能帶來官司、是非、傷病或人際糾紛。

害太歲：指生肖與太歲相害，又稱「六害」，傳統觀念認為容易遭遇小人陷害、暗中阻礙，或人際關係出現問題。

破太歲：指生肖與太歲相破，民間認為可能導致破財、關係破裂，或原本穩定的事物受到破壞。





2026年是農曆丙午馬年（俗稱「赤馬年」）。在命理學中，馬年的五行火氣極旺，對於生肖與流年太歲產生「沖、刑、破、害」關係的族群，運勢波動會較為明顯。

以下為讀者整理2026年5大犯太歲生肖 的運勢解析與建議：

2026犯太歲生肖一覽表

生肖 類型 影響重點 馬 值太歲、刑太歲 雙重犯太歲，情緒不穩、多勞少得、注意血光。 鼠 沖太歲 變動最大，事業震盪、財散不聚、感情易生嫌隙。 牛 害太歲 小人暗害、合約糾紛、長輩關係緊張。 兔 破太歲 人際破裂、爛桃花、腸胃健康、財庫破損。 雞 破太歲 職場阻礙、呼吸系統問題、是非口舌增多。

🐴馬：值太歲、刑太歲 屬馬者今年適逢本命年，且「午午自刑」，心理壓力會特別大。 事業運：容易自尋煩惱，甚至因自信過度引發官非是非。建議凡事低調，不宜大動作轉職或創業。 財運：財運起伏劇烈，嚴禁投機性理財。 健康：留意心血管與血壓問題，並預防金屬傷害。 建議：多做善事，並透過捐血或洗牙來化解「血刃」凶星。

🐭鼠：沖太歲 屬鼠與馬年「子午相沖」，運勢最為動盪，有如身處驚濤駭浪中。 事業運：工作受阻，與同事、主管關係變差。 財運：「大耗」星入宮，容易有意外的大筆支出。需備好 3-6 個月的緊急預備金。 感情：情緒波動大，已婚者需防爭吵導致分離。 建議：宜靜不宜動，重大決策建議延後，或布局綠色物品（木生火）來緩衝壓力。

🐂牛：害太歲 屬牛者與太歲相害，這是一種「暗地裡的破壞」。 事業運：小人當道，容易發生「功勞被搶、黑鍋被推」的情況。與上司溝通時需特別謹慎。 財運：嚴禁替人作保、借錢，以免因財失義。 健康：需注意脾胃與消化系統。 建議：凡事以忍讓為先，遠離口舌爭執，做生意者特別當心不要與人產生糾紛。

🐰兔：破太歲 「破」代表破裂與損壞，容易在事情快成功時橫生枝節。 事業運：合作關係易破裂，簽署契約要反覆確認。 感情：易遇「桃花劫」，單身者防詐騙，有伴者防第三者介入。 財運：容易因人破財，遠離「高報酬」的理財邀約。 建議：修身養性，避免與人發生口舌爭論，記帳清晰、收款留證，不宜為人擔保。

🐓雞：破太歲 屬雞者在2026年同樣受破太歲影響，雖然程度較輕，但仍需警惕。 事業運：工作壓力增大，常有心有餘而力不足之感。 健康：留意呼吸系統、喉嚨及支氣管疾病。 財運：財運一般，正財穩定，但偏財難求。 建議：需注意是非口舌，努力提升工作效率與協作關係，避免引發爭執。





犯太歲並不可怕，在民間習俗中，這被視為一種「能量的提醒」，提醒我們在該年要更加謹慎、沉穩，化解犯太歲的核心在於「趨吉」與「避凶」雙管齊下。

安太歲（安奉太歲星君）

時間：農曆正月初一至正月十五之間最合適。

方式：前往各大廟宇登記「安太歲」，廟方會將您的姓名寫入太歲名冊，由僧道每日誦經祈福。現在許多大型廟宇也提供線上登記服務。

點平安燈

除了安太歲，犯太歲者通常會額外點「光明燈」以祈求前途光明，或點「平安燈」祈求身體健康、出入平安。

親自祭拜太歲

若想更誠心，可準備簡單的果品、清茶，前往設有「太歲殿」的廟宇，向該年的值年太歲稟告姓名、出生日期、居住地址，祈求庇佑。

一喜擋三災

古云：「太歲出現，無喜必有禍」。若在這一年有結婚、添丁、買房、創業或舉辦長輩壽宴等大喜事，可以產生強大的「正能量」來化解凶星的衝擊。

捐血、洗牙

對於犯太歲中容易有「刑傷、血刃」的生肖（如屬馬、屬鼠），命理學建議在年初去捐血或洗牙。這在習俗上象徵「主動流血」，以此避開意外受傷帶來的血光之災。

多行善事、捐款

透過捐款給慈善機構、做志工，能累積福報。以「破財消災」的主動心態（例如主動佈施），來化解流年可能發生的意外破財。

生肖犯太歲的民眾可至各地廟宇安太歲，圖為鎮瀾宮太歲殿供奉太歲星君。圖／聯合報系資料照片





在 2026 丙午馬年，除了前面提到的犯太歲生肖需要謹慎外，也有幾個生肖因為與流年太歲地支（午）達成「六合」或「三合」的關係，運勢相對強勁，能獲得貴人相助、事業晉升或感情穩定。

2026運勢最強生肖表

生肖 類型 運勢重點 羊 六合太歲 貴人運最強，人際關係圓融，適合談判與合作。 虎 三合太歲 事業步步高升，執行力強，有升職加薪之兆。 狗 三合太歲 財運穩健，利於守財與長期投資，家宅平安。

🐑羊：六合太歲 屬羊者與馬年太歲為「午未六合」，這是所有關係中最緊密、最和諧的一種。 貴人運：今年會明顯感覺「有人幫」。遇到困難時，總會有朋友或長輩伸出援手。 事業／感情：適合進行大規模的合作計畫。單身者有望透過長輩介紹遇到正緣；已婚者感情甜蜜，利於備孕。 注意：雖有合太歲加持，但由於火氣過旺，仍需注意心浮氣躁的問題。

🐯虎：三合太歲 「寅午戌」為三合火局，屬虎者在馬年可謂如魚得水，能量被徹底激發。 事業運：適合創業、開拓新市場或爭取領導職位。你的才華容易被上司看見，並獲得實權。 財運：屬於「名利雙收」的一年，名聲帶動財富，正財收入非常可觀。 注意：忙碌的工作可能導致體力透支，要學會適度放權，不要事必躬親。

🐶狗：三合太歲 屬狗者同樣與太歲相合，但相較於虎的衝勁，狗的運勢更傾向於「穩中求勝」。 財運：投資眼光精準，適合處理房地產或長期理財規劃。 生活：生活節奏較為舒適，容易獲得內心的平靜。對於從事創意或研究工作的人來說，今年靈感噴發。 注意：受到部分凶星影響，雖然運勢好，但仍要避免捲入他人的口舌是非。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。