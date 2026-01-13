3生肖特別有佛緣...屬牛佛在心中坐、「這動物」有拜有保庇
佛教是世界三大宗教之一，也是台灣許多人信奉的宗教。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別有「佛緣」的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！
TOP1 生肖牛／心存善年 沐浴佛光
不管有沒有去廟裡拜拜，屬牛的人都經常能「佛在心中坐」，他的心裡有佛，不欺人於暗室，心地天生很善良，整個人也容易受到佛祖的保佑，做什麼事都很順利，財氣滿滿。
TOP2 生肖蛇／誠實守信 承接福報
屬蛇的人不會去欺騙他人，本來心裡就大剌剌，自然精氣神各方面都很好，更不會有貪念和壓力，因此很難會出現憂鬱或低落的情緒，並帶來相對應的福報。
TOP3 生肖雞／虔誠拜佛 菩薩眷顧
如果屬雞的人有在虔誠拜佛，心地自然不壞，不會想去佔便宜或有貪念，且做人誠實、待人和善，理所當然會有許多貴人會在你需要幫助時拉你一把，其實不只是菩薩眷顧他，他也在眷顧自己。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
