3星座馬年健康拉警報！獅子財多身弱、「這動物」平常健壯但卻上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個今年要多注意健康的星座。（圖／AI生成）
無論何時，健康永遠是最重要的事情。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年要多注意健康的星座，提醒民眾一定要將自己的健康要放在第一位。請參考太陽、上升星座。

TOP3 獅子座／財多身弱 積勞成疾

獅子座雖然平時讓人感覺不太認真，只想玩樂，可是他一旦認真起來比很多星座還要投入，2026年獅子會得到很多機會，但俗話說「財多身弱」，加班多了常常會出現身體問題，避免作息顛倒的情況，積勞成疾。

TOP2 巨蟹座／小病小痛 不要忽視

巨蟹座對待別人很認真，很照顧家人，但不太在乎自己健康。建議一有不舒服就要盡快解決，像牙痛就要看牙醫，不要輕視身體小問題，畢竟身體只有一個，很多疾病不是忍一忍就好，需要盡早就醫。

TOP1 牡羊座／頭好壯壯 避免太拚

牡羊座是星座裡的健康寶寶，但經常會因此忘記維護身體。牡羊未來兩三年不要忽視健康，很可能一心想賺錢拚事業導致抵抗力下降，身體出問題，務必要調整作息、注意健康。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

