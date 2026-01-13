聽新聞
別再美輪明宏！尾牙想抽中大獎 易經專家曝3招：桌布換這張
尾牙將近，不少上班族都期待在年終聚會中抽中大獎。近期網路流傳各式「提升中獎運氣」的方法，引發討論。易經專家王昆山也拍攝短影片分享看法，提供民眾作為參考。
網友分享不少抽獎前的「幸運撇步」，其中包括將手機桌布換成日本藝人美輪明宏的照片，王昆山看了圖片表示，他雖然不認識美輪明宏，但是丙午年搭配紅色、紫色等色系還不錯；也有人推薦將韓國女團 TWICE 成員林娜蓮設為桌布，王昆山則認為，如果你相信她是「幸運女神」就會有用。
另外，近期還有網友在Threads上分享在抽獎前聆聽迪士尼動畫《花木蘭》中〈以妳為榮〉的歌曲片段，結果真的在尾牙時中了大獎。王昆山認為這首歌曲氣勢十足，有氣勢就先贏一半。
若想在尾牙抽中大獎，王昆山指出，「尾牙」一詞本就源自於祭拜土地公，因此建議在尾牙前先向土地公參拜，祈求好運。他也提到，抽獎前可捐出小額金錢做公益，為自己累積福報。至於更換桌布的建議，王昆山則推薦虎爺圖像，因為虎爺「會幫你咬錢」。
王昆山傳授尾牙中獎開運3招：
1. 尾牙前先向土地公參拜
2. 抽獎前捐小額金錢做公益
3. 桌布換上虎爺「幫你咬錢」
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
