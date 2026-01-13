快訊

別再美輪明宏！尾牙想抽中大獎 易經專家曝3招：桌布換這張

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族尾牙中獎示意圖。圖／AI生成
上班族尾牙中獎示意圖。圖／AI生成

尾牙將近，不少上班族都期待在年終聚會中抽中大獎。近期網路流傳各式「提升中獎運氣」的方法，引發討論。易經專家王昆山也拍攝短影片分享看法，提供民眾作為參考。

網友分享不少抽獎前的「幸運撇步」，其中包括將手機桌布換成日本藝人美輪明宏的照片，王昆山看了圖片表示，他雖然不認識美輪明宏，但是丙午年搭配紅色、紫色等色系還不錯；也有人推薦將韓國女團 TWICE 成員林娜蓮設為桌布，王昆山則認為，如果你相信她是「幸運女神」就會有用。

另外，近期還有網友在Threads上分享在抽獎前聆聽迪士尼動畫《花木蘭》中〈以妳為榮〉的歌曲片段，結果真的在尾牙時中了大獎。王昆山認為這首歌曲氣勢十足，有氣勢就先贏一半。

若想在尾牙抽中大獎，王昆山指出，「尾牙」一詞本就源自於祭拜土地公，因此建議在尾牙前先向土地公參拜，祈求好運。他也提到，抽獎前可捐出小額金錢做公益，為自己累積福報。至於更換桌布的建議，王昆山則推薦虎爺圖像，因為虎爺「會幫你咬錢」。

王昆山傳授尾牙中獎開運3招：

1. 尾牙前先向土地公參拜

2. 抽獎前捐小額金錢做公益

3. 桌布換上虎爺「幫你咬錢」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

尾牙 土地公 公益

相關新聞

3生肖特別有佛緣...屬牛佛在心中坐、「這動物」有拜有保庇

佛教是世界三大宗教之一，也是台灣許多人信奉的宗教。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別有「佛緣」的星座，快來看看你有沒有上榜吧！

2026大預言！超級火旺年...火災地震戰爭全來、「這類股」受剋不要碰

有「國師」之稱的知名命理師楊登嵙教授每年年初都會應各新聞媒體之邀約，預言發布新的一年天災人禍及經濟。2025年預測全部應驗了!神準!那新的2026年他預測結果如何?以下是他的預言:

旁邊人嚇傻！「五星座」脾氣來得快去得快 …第一名炸完就沒事

有些人情緒如閃電般迅猛，怒氣來得驚人，卻也轉瞬即逝。他們不愛糾結、不擅記仇，爆發只是瞬間的情緒釋放，轉眼又能笑談風雲。這樣的性格，讓人又怕又愛，總在驚訝中感受到他們的真性情。

每日星座運勢／雙子愛情運還算不錯 多多向外活動

2026-01-13牡羊座短評：做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。【整體運】投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上

星象轉折！唐綺陽示警「業力將爆發」1種人成焦點、恐被炎上

國際局勢動盪不安之際，星象變化也被視為警訊。有「國師」之稱的星座專家唐綺陽在臉書指出，近期諸星齊聚魔羯座，加上海王星在雙魚座進入關鍵衝刺階段，象徵權力結構與因果業力同時被推上檯面，不僅「上位者」成為焦點，過往被掩蓋的問題與業力，也可能陸續引爆，容易檢視或被炎上，形成強烈的警世效果。

