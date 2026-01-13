快訊

來台8年外國人怨「台北3改變」 北捷變危險、公園內也會被撞

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

2026大預言！超級火旺年...火災地震戰爭全來、「這類股」受剋不要碰

旺好運／ 旺好運
2026年火馬年示意圖。圖／AI生成
2026年火馬年示意圖。圖／AI生成

有「國師」之稱的知名命理師楊登嵙教授每年年初都會應各新聞媒體之邀約，預言發布新的一年天災人禍及經濟。2025年預測全部應驗了!神準!那新的2026年他預測結果如何?以下是他的預言:

2026年歲次丙午年，丙為火，火(赤)馬年，天干、地支都是火，而且是陽火，「火」非常大，比2025年還大。「火」為爆炸、戰爭火災、地震，連政治都火氣很大。極端氣候引發高溫、乾旱、毀滅性洪災、超級颱風、野火，嚴重衝擊人類生命財產。

「火」要注意生物、病菌、病毒等流行疫情大爆發要小心應對，小心一發不可收拾，例如: COVID-19新冠肺炎、流感、SARS、腸病毒等；另外，動物引發的流行疫情也要小心預防例如：非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感、登革熱等。平常要做好個人衛生，戴好口罩，不要進出空氣不流通及人員複雜的地方。

以色列、哈瑪斯戰爭已導致雙方超過 4 萬人死亡。俄羅斯、烏克蘭戰爭2022年2月持續至今，兩軍傷亡超過60萬人；後續還有中東等地區大小戰爭、衝突，所以到西方國家旅遊要注意安全。中國軍演「火」力也會加大，但不至於引發戰爭。

2026年11月28日九合一選舉日，有直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長同一天選舉，藍白綠政治「火」氣會相當大。

火太大，土會成焦土，土為土地、不動產；反映物價波動，不動產持平，下跌幅度不大，政府有打房政策及社會宅政策，無上升力道，交易很不熱絡，附近有重大建設除外。「地球板塊運動」及火山「爆發」引發5級的地震會很多，下雨期間避免到山上，以免發生危險。

水火沖，極端氣候變化，正導致全球發生更頻繁、更劇烈的災害，包括極端高溫、熱浪、乾旱、毀滅性洪災、超級颱風、野火及海平面上升等，嚴重衝擊人類生命財產、生態系統與全球糧食安全，台灣也面臨暴雨、乾旱、海岸淹沒等雙重挑戰。花蓮的堰塞湖2025年由強颱「樺加沙」引發，在馬太鞍溪上游形成潰壩的重大災害，造成嚴重淹水，導致19人死亡、5人失聯、157人受傷。

經濟景氣到達谷底而趨緩上升，但反彈力道疲軟，投資股票宜保本穩定、期貨要小心謹慎，步步為營；經濟回穩但仍不強勁。

火及木之類股不錯，要逢低承接，火：AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工。木：老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳。

火剋金，金耗損，金類股不佳，金:、高價汽車、3C電子產品、奢侈品消費、傳統機械產業。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授 ）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

股票 火災 火馬年 野火 疫情 戰爭

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「保持這點」：錢財自動流入錢包

鐵口直斷！命理師預言「他」2026連任遇挑戰 2028登大位機會很高

星象轉折！唐綺陽示警「業力將爆發」1種人成焦點、恐被炎上

旁邊人嚇傻！「五星座」脾氣來得快去得快 …第一名炸完就沒事

相關新聞

2026大預言！超級火旺年...火災地震戰爭全來、「這類股」受剋不要碰

有「國師」之稱的知名命理師楊登嵙教授每年年初都會應各新聞媒體之邀約，預言發布新的一年天災人禍及經濟。2025年預測全部應驗了!神準!那新的2026年他預測結果如何?以下是他的預言:

旁邊人嚇傻！「五星座」脾氣來得快去得快 …第一名炸完就沒事

有些人情緒如閃電般迅猛，怒氣來得驚人，卻也轉瞬即逝。他們不愛糾結、不擅記仇，爆發只是瞬間的情緒釋放，轉眼又能笑談風雲。這樣的性格，讓人又怕又愛，總在驚訝中感受到他們的真性情。

每日星座運勢／雙子愛情運還算不錯 多多向外活動

2026-01-13牡羊座短評：做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。【整體運】投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上

星象轉折！唐綺陽示警「業力將爆發」1種人成焦點、恐被炎上

國際局勢動盪不安之際，星象變化也被視為警訊。有「國師」之稱的星座專家唐綺陽在臉書指出，近期諸星齊聚魔羯座，加上海王星在雙魚座進入關鍵衝刺階段，象徵權力結構與因果業力同時被推上檯面，不僅「上位者」成為焦點，過往被掩蓋的問題與業力，也可能陸續引爆，容易檢視或被炎上，形成強烈的警世效果。

新年運勢出爐！2026年出生日期排名曝光 「這4天生」最有機會當領袖

數字命理預測2026年的運勢排名已出爐，日本媒體《占TV》分析指出，不同出生日期的人在新的一年將有不同的發展重點與機會。「19日生」被點名最具領導潛力，有機會成為新時代的引領者；而其他日期出生的人，也可依個人特質掌握2026年的運勢方向。報導同時提醒，今年將是「1」的年份，象徵全新開始與展現個人特色的好時機。

鐵口直斷！命理師預言「他」2026連任遇挑戰 2028登大位機會很高

台北市長蔣萬安近日拍板實施國中小營養午餐全面免費政策，引發社會高度關注，多位縣市首長也陸續表態跟進。資深媒體人周玉蔻直言此舉相當有力，示警民進黨不可輕忽，並點名蔣萬安可能在2026年大勝後進一步布局2028年。對此，命理師詹惟中則分析指出，蔣萬安2026年連任恐面臨阻礙，但若挑戰2028年總統大位，成功機會相當高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。