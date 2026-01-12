星象轉折！唐綺陽示警「業力將爆發」1種人成焦點、恐被炎上

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

國際局勢動盪不安之際，星象變化也被視為警訊。有「國師」之稱的星座專家唐綺陽臉書指出，近期諸星齊聚魔羯座，加上海王星在雙魚座進入關鍵衝刺階段，象徵權力結構與因果業力同時被推上檯面，不僅「上位者」成為焦點，過往被掩蓋的問題與業力，也可能陸續引爆，形成強烈的警世效果。

唐綺陽分析，當金星、太陽、火星與水星同時停留在魔羯座，代表制度、權威與長官角色的「上面的人」特別容易被關注，無論是被檢視、遭炎上，或主動出面回應事件，都顯得格外忙碌。她舉例，國際間有美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並將其帶往美國受審，國內則出現企業高層因定價爭議親自出面說明止血，相關發展皆與魔羯星群象徵的權力責任相互呼應。

更值得注意的是，唐綺陽特別點出「海王星雙魚衝刺期」的影響。她指出，隨著土星雙魚也進入最後倒數階段，過去隱藏的秘密、詐騙行為與因果業力，將有機會被揭露或引爆。雖然並非所有事件都會同時發生，但已足以形成警醒效果，提醒世人不要心存僥倖，「不是不報，只是時候未到」，因果終究會以某種形式顯現。

此外，唐綺陽也提醒，海王星雙魚的能量同樣指向「逃避、上癮與自欺」所需付出的代價。她認為，正因為承擔後果，人們才可能清醒與成長，欺騙所帶來的痛苦，往往成為必經的學習過程。她並提到，本週隨著金星轉進水瓶座，整體氛圍將逐漸轉向群體、人際與民意展現，但在轉換之前，這波因果業力的提醒，仍值得每個人深思與警惕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

唐綺陽

