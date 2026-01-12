鐵口直斷！命理師預言「他」2026連任遇挑戰 2028登大位機會很高

台北市長蔣萬安近日拍板實施國中小營養午餐全面免費政策，引發社會高度關注，多位縣市首長也陸續表態跟進。資深媒體人周玉蔻直言此舉相當有力，示警民進黨不可輕忽，並點名蔣萬安可能在2026年大勝後進一步布局2028年。對此，命理師詹惟中則分析指出，蔣萬安2026年連任恐面臨阻礙，但若挑戰2028年總統大位，成功機會相當高。

蔣萬安6日在市政會議中裁示，今年起將實施多項重大政策，除國中小營養午餐全面免費外，亦包含推動教育改革措施及敬老卡升級方案，讓學童家長每年可省下新台幣上萬元支出。相關政策公布後引發熱烈討論，也被視為其施政的重要指標。

對於蔣萬安的政治前景，命理師詹惟中日前在政論節目《新聞挖挖哇》中分析指出，1978年出生的蔣萬安，今年流年運勢出現「羊刃入本命、陀羅入夫妻」的情況，意味著若要爭取2026年連任，恐怕需先經歷一場苦戰，過程中可能出現糾葛或意想不到的阻礙，甚至有人事上的扯後腿情形。

不過，詹惟中也認為，儘管短期連任之路存在變數，但若放眼2028年總統大選，蔣萬安的機會仍相當大。他直言，從整體環境來看，國民黨正進入世代交替階段，強調「老了該退就退」，認為未來將是新血出頭的時代，而蔣萬安正是被看好的人選之一。