快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵口直斷！命理師預言「他」2026連任遇挑戰 2028登大位機會很高

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長蔣萬安（中）。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台北市長蔣萬安（中）。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

台北市長蔣萬安近日拍板實施國中小營養午餐全面免費政策，引發社會高度關注，多位縣市首長也陸續表態跟進。資深媒體人周玉蔻直言此舉相當有力，示警民進黨不可輕忽，並點名蔣萬安可能在2026年大勝後進一步布局2028年。對此，命理師詹惟中則分析指出，蔣萬安2026年連任恐面臨阻礙，但若挑戰2028年總統大位，成功機會相當高。

蔣萬安6日在市政會議中裁示，今年起將實施多項重大政策，除國中小營養午餐全面免費外，亦包含推動教育改革措施及敬老卡升級方案，讓學童家長每年可省下新台幣上萬元支出。相關政策公布後引發熱烈討論，也被視為其施政的重要指標。

對於蔣萬安的政治前景，命理師詹惟中日前在政論節目《新聞挖挖哇》中分析指出，1978年出生的蔣萬安，今年流年運勢出現「羊刃入本命、陀羅入夫妻」的情況，意味著若要爭取2026年連任，恐怕需先經歷一場苦戰，過程中可能出現糾葛或意想不到的阻礙，甚至有人事上的扯後腿情形。

不過，詹惟中也認為，儘管短期連任之路存在變數，但若放眼2028年總統大選，蔣萬安的機會仍相當大。他直言，從整體環境來看，國民黨正進入世代交替階段，強調「老了該退就退」，認為未來將是新血出頭的時代，而蔣萬安正是被看好的人選之一。

蔣萬安 總統 營養午餐 詹惟中 命理師

延伸閱讀

免費營養午餐...吳欣岱舉1故事：盼非漂亮卻代價更高支票

不是官位或帥氣！女企業家曝這觀察 直呼懂了蔣萬安領導魅力

金唱片獎韓星「大量出沒」台北夜市商圈... 蔣萬安說話了

李玉璽、許允樂新婚獲驚喜！蔣萬安金鏟子祝賀　親題8字

相關新聞

鐵口直斷！命理師預言「他」2026連任遇挑戰 2028登大位機會很高

台北市長蔣萬安近日拍板實施國中小營養午餐全面免費政策，引發社會高度關注，多位縣市首長也陸續表態跟進。資深媒體人周玉蔻直言此舉相當有力，示警民進黨不可輕忽，並點名蔣萬安可能在2026年大勝後進一步布局2028年。對此，命理師詹惟中則分析指出，蔣萬安2026年連任恐面臨阻礙，但若挑戰2028年總統大位，成功機會相當高。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「保持這點」：錢財自動流入錢包

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供最佳意見，就能讓自己的荷包更加飽滿，有人則是有突破性的發展，讓自己大賺一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：處女避免過勞、射手有升官運、水瓶座顯討喜

本週海王雙魚衝刺，詐騙與秘密事件陸續浮上檯面，頭腦清晰、事態逐漸明朗，要注意睡眠狀況，避免逃避現實或事物成癮而造成傷害。金星進水瓶，大眾、民意市場成為焦點，水瓶座更顯討喜、受歡迎，未來科技發明、創新風格，受到大眾青睞。

每日星座運勢／金牛友人為你牽紅線 有機會找情人

2026-01-12牡羊座短評：走累了不妨歇歇。【整體運】有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現

3生肖未來3年運勢翻轉！屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

《搜狐網》運勢專欄分析指出，對於3生肖來說，未來3年將是重要的轉折期，有機會擺脫長期的財務壓力，事業與收入同步推進，包括屬蛇、馬、羊的朋友，整體運勢變化相對明顯，只要把握關鍵選擇，過去累積的能力與經驗，將有機會轉化為實質回報。

2026年想晉升億萬富翁？3生肖財運爆發 3生肖留意高風險投資

今年是2026年也即將迎來農曆新年，民眾一定希望在新的一年有新的機運與財富，命理師楊登嵙說，今年有蛇、雞、豬等3個生肖迎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。