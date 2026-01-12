快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「保持這點」：錢財自動流入錢包

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供最佳意見，就能讓自己的荷包更加飽滿，有人則是有突破性的發展，讓自己大賺一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬兔

辛苦的工廠人員，不僅工時長，更要聚精會神，以免出現任何意外狀況，但是在本周，能夠讓你辛苦有所得，在這段時間裡，有機會獲得加班的機會，請千萬不要抗拒，只要好好努力，認真在工作崗位上，完成上級交辦的任務，就能在薪資表現上，得到相對應的回饋。

第四名：血型B型+生肖屬龍

總說人靠衣裝，佛靠金裝，然而所駕駛的汽機車，更是能表現個人特質以及品味，如果你是汽機車美容或是精品、改裝的相關業者，本周財運上揚，在這段時間裡，會有許多客人前來為愛車做整理，你可要細心服務，提供最佳意見，就能讓客戶買單，同時也讓自己的荷包更加飽滿。

第三名：血型O型+生肖屬猴

現代人在飲食上，不僅要吃得健康，更希望能夠吃得精緻有創意，如果你是廚師、麵包、點心師等相關飲食工作者，本周的靈感相當豐富，在這段時間裡，可以多研究新菜色，會有突破性的發展，不僅讓許多饕客眼睛為之一亮，更讓自己藉此財源廣進，大賺一筆。

第二名：血型A型+生肖屬羊

所謂十年樹人，百年樹木，人才的培育直接影響到國力強盛與否，這更是身為教師的重責大任，如果你是補齊班老師、家教老師，本周的工作將極為繁重，在這段時間裡，會需要額外替學生輔導上課，雖然增加堂數，耗費精力，但只要盡心盡力，不僅能幫助到學生，更能獲得豐厚的加班費

第一名：血型O型+生肖屬鼠

喧囂熱鬧的夜市，藏有許多新鮮有趣的事物，讓許多遊客流連忘返，如果你是夜市攤商，無論是販售美食、衣物、特色小物等，本周的財運相當旺盛，在這段時間裡，會有許多客人前來光顧，你只需要保持親和力，用愉悅的心情交談，就能讓滾滾錢財，源源流入自己的荷包中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

