聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報 1/12-1/18】

星象影響：海王雙魚衝刺、金星進水瓶

本週海王雙魚衝刺，詐騙與秘密事件陸續浮上檯面，頭腦清晰、事態逐漸明朗，要注意睡眠狀況，避免逃避現實或事物成癮而造成傷害。金星進水瓶，大眾、民意市場成為焦點，水瓶座更顯討喜、受歡迎，未來科技發明、創新風格，受到大眾青睞。

12星座個別影響：

雙子：瑣事繁多需注意規劃，感情當心說錯話惹麻煩

處女：避免過勞注意身體健康，感情別把責任全攬身上

天秤：工作面對合作關係結束，感情卻有復燃的可能性

天蠍：合作不順宜單打獨鬥，感情顯得冷淡讓人難靠近

牡羊：事情按部就班穩定推進，感情需實際付出經營關係

金牛：易陷兩難局面要務實抉擇，感情總錯過彼此需多協調

巨蟹：受女性長輩關照、壓力大，感情關心過度反成負擔

獅子：勿逞強、凡事順勢而為能推進，感情放輕鬆更有魅力

射手：工作有掌權或升官的機會，感情氣場強勢你說了算

魔羯：工作可安心依賴合作夥伴，感情適合談婚姻與承諾

水瓶：說出想法可獲得他人支持，感情走療傷、溫柔路線

雙魚：長輩、貴人帶來助力，感情有機會遇到成熟型對象

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

2026年想晉升億萬富翁？3生肖財運爆發 3生肖留意高風險投資

2026年運勢排行榜／12星座×血型「前5名出爐」 全被這2星座包辦

朋友不是多就好！12星座「誰最值得深交」天蠍陪你到底、水瓶尊重你的全部

3生肖未來3年運勢翻轉！屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「保持這點」：錢財自動流入錢包

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供最佳意見，就能讓自己的荷包更加飽滿，有人則是有突破性的發展，讓自己大賺一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：處女避免過勞、射手有升官運、水瓶座顯討喜

本週海王雙魚衝刺，詐騙與秘密事件陸續浮上檯面，頭腦清晰、事態逐漸明朗，要注意睡眠狀況，避免逃避現實或事物成癮而造成傷害。金星進水瓶，大眾、民意市場成為焦點，水瓶座更顯討喜、受歡迎，未來科技發明、創新風格，受到大眾青睞。

每日星座運勢／金牛友人為你牽紅線 有機會找情人

2026-01-12牡羊座短評：走累了不妨歇歇。【整體運】有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現

3生肖未來3年運勢翻轉！屬蛇創業機會來了 屬馬「行動力」大加分

《搜狐網》運勢專欄分析指出，對於3生肖來說，未來3年將是重要的轉折期，有機會擺脫長期的財務壓力，事業與收入同步推進，包括屬蛇、馬、羊的朋友，整體運勢變化相對明顯，只要把握關鍵選擇，過去累積的能力與經驗，將有機會轉化為實質回報。

2026年想晉升億萬富翁？3生肖財運爆發 3生肖留意高風險投資

今年是2026年也即將迎來農曆新年，民眾一定希望在新的一年有新的機運與財富，命理師楊登嵙說，今年有蛇、雞、豬等3個生肖迎...

殺破狼週運勢／天蠍陷痛苦戀情 2星座偏財運好「尾牙有機會中大獎」

殺破狼2026年1月12日～1月18日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，並會收到許多禮物，人緣極佳。某些白羊座遇到任何困難會有

