朋友不是多就好！12星座「誰最值得深交」天蠍陪你到底、水瓶尊重你的全部

聯合新聞網
友情示意圖。 圖／AI生成
友情示意圖。 圖／AI生成

你是否也曾對身邊的朋友心生感謝，覺得「能認識這個人真好」？日本媒體「占TV」近期整理出一份以12星座為主題的分析，盤點每個星座在友情中最珍貴、最讓人感到「值得深交」的特質。從願意為朋友兩肋插刀，到默默陪伴、理解差異，各星座展現出截然不同的友情魅力。

牡羊座：挺身而出的朋友

牡羊座朋友最令人欣賞的地方是，總願意在朋友需要時站出來承擔壓力。一旦朋友陷入困境，牡羊座往往第一個挺身而出，即使自己受累也在所不惜。「哪怕火中水中」也會陪在你身旁，給予強大的安全感。

金牛座：穩定如大地的朋友

金牛座朋友態度始終如一，不會因心情起伏而對人冷熱有別。他們總以平穩的態度迎接你，帶來踏實與安心，就像大地一般，是友情中最可靠的存在。

雙子座：保持剛好的距離

雙子座朋友擅長維持適度的空間，不會過度干涉你的生活。他們社交靈活又不黏人，陪伴你的方式輕鬆自在，讓友情不增加負擔，留下的都是愉快的回憶。

巨蟹座：細膩照顧的朋友

巨蟹座的朋友以細膩與體貼著稱，總是把朋友的需求放在自己前面。無論是日常瑣事還是心理支持，他們都願意花時間與心力照顧你，讓友情彷彿如家人般溫暖。

獅子座：慷慨大方的朋友

獅子座朋友最亮眼的特質是慷慨與包容。他們樂於助人，朋友有需求通常都會盡力滿足，並且不計較細節瑣事。與他們相處，你會感受到像太陽般溫暖的正能量。

處女座：默默補位的朋友

處女座朋友擁有敏銳的觀察力，能察覺你的困難並悄悄伸出援手。他們不張揚，但每一次的幫忙都能在你最需要時發揮作用，友情中常常讓人感受到「悄悄的溫暖」。

天秤座：和諧無壓力的朋友

天秤座朋友幾乎不會擺臉色，總以笑容面對周遭。他們深知不快樂會影響他人，與天秤座在一起時，氣氛和諧、容易相處，讓人感到平靜與舒適。

天蠍座：全心投入的朋友

天蠍座朋友以忠誠與熱情著稱。他們會全心陪伴朋友，不論多晚或多麻煩，願意投入時間與情感，親密程度甚至可媲美戀人。有天蠍座朋友在，孤單與無助感自然消失。

射手座：笑看一切的朋友

射手座朋友樂觀幽默，即便你遭遇挫折或失敗，他們總能幫你化解憂愁，把低潮轉成笑料，帶來勇氣與希望，讓友情充滿正面能量。

摩羯座：成熟理性的朋友

摩羯座朋友理性而成熟，會指出你的問題並鼓勵自立。雖然看似嚴格，但正是這份嚴格，讓友情中帶有成長與實用的價值，長遠來看令人感激。

水瓶座：接納個性的朋友

水瓶座朋友最特別的地方是，能完整接受你的個性，包括缺點。他們不會試圖改變你，而是欣賞與認同你的全部，讓你感到自在與充滿能量。

雙魚座：共情力超群的朋友

雙魚座朋友擁有極強的共情能力，能與你同喜同悲。他們的情感真摯、毫不做作，甚至願意為你付出或犧牲，讓友情溫暖而可靠。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

