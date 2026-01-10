快訊

一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

南韓高速公路約30輛車連環撞5死！疑遇「黑冰」釀禍

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

2026年運勢排行榜／12星座×血型「前5名出爐」 全被這2星座包辦

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年獅子座與巨蟹座表現最為亮眼，多個血型組合擠進前段班。 圖／ingimage
2026年獅子座與巨蟹座表現最為亮眼，多個血型組合擠進前段班。 圖／ingimage

日本媒體「占TV」公布「2026年運勢排行榜」，以12星座搭配4種血型進行分析，共計48種組合。其中，獅子座與巨蟹座表現最為亮眼，多個血型組合擠進前段班，被視為2026年的幸運星座。

第5名：獅子座AB型

2026年靈感與直覺特別突出，是適合培養創意與想像力的一年。若能提前為下半年即將展開的幸運期做好準備，將有助於未來運勢全面發揮，生活也會過得相當充實。 

工作運★★ 戀愛運★★★

第4名：巨蟹座O型

自2025年下半年開始的12年一度轉換期，將延續至2026年上半年。建議勇敢突破既有框架，主動嘗試新方向，越積極行動，越容易迎來轉機。 

工作運★★★ 戀愛運★★

第3名：巨蟹座A型

從2025年開始的一大人生轉捩點，將持續至2026年6月，不論已經站在轉換門檻，或正準備迎來變化，都容易對未來充滿期待與希望。 

工作運★★★ 戀愛運★★

第2名：獅子座O型

7月起將正式進入12年一度的幸運期，上半年適合整理過去、與不愉快的回憶做出切割，為新的開始做好準備，只要持續向前，運勢將逐步攀升。 

工作運★★★  戀愛運 ★★★

第1名：獅子座B型

2026年迎來12年一度的大幸運期，下半年將是運勢全面啟動的關鍵時刻；上半年雖屬準備期，但新計畫、新機會接連展開，忙碌之餘也讓人充滿期待。 

工作運★★★ 戀愛運★★★

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 年度星座運勢

延伸閱讀

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

常遇貴人Top 3 星座「總讓人想幫一把」！天秤人見人愛、他真誠又感恩

2026迎新！1月12生肖運勢出爐 牛事業穩步提升、兔有金錢糾紛

「四大生肖」馬年運勢開高走高…貴人帶財來、事業衝向巔峰

相關新聞

2026年是丙午年「火旺」 命理師建議：投資2屬性類股可逢低承接

今年是2026年歲次為「丙午」，命理師楊登嵙說，丙是火，今年是火馬年，天干地支都是火，而且是陽火，非常大，因此要留意戰爭...

朋友不是多就好！12星座「誰最值得深交」天蠍陪你到底、水瓶尊重你的全部

你是否也曾對身邊的朋友心生感謝，覺得「能認識這個人真好」？日本媒體「占TV」近期整理出一份以12星座為主題的分析，盤點每個星座在友情中最珍貴、最讓人感到「值得深交」的特質。從願意為朋友兩肋插刀，到默默陪伴、理解差異，各星座展現出截然不同的友情魅力。

2026年運勢排行榜／12星座×血型「前5名出爐」 全被這2星座包辦

日本媒體「占TV」公布「2026年運勢排行榜」，以12星座搭配4種血型進行分析，共計48種組合。其中，獅子座與巨蟹座表現最為亮眼，多個血型組合擠進前段班，被視為2026年的幸運星座。

遇到困難也不開口？最不愛求助的星座排行出爐 第一名寧願硬撐也不低頭

遇到困難時，你是會開口求助，還是選擇默默自己撐過去？有些人天生獨立，就算再辛苦，也不願意麻煩別人。

每日星座運勢／巨蟹多多與人群接觸 有機會握商機

2026-01-10牡羊座短評：享受眼前的快樂。【整體運】今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財

馬年排隊拿新錢母「舊錢母也別亂丟」民俗專家警告：恐破財

在春節連假期間，許多人都會到各大廟宇走春拜拜沾沾喜氣，甚至是排隊搶拿寺廟所推出的招財化煞「錢母」，其中以南投縣竹山鎮紫南宮福德正神發放「錢母」最知名，每年元旦新年吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」，慣例由紫南宮主委莊秋安發送「錢母」，今(2026)年元旦吸引超過10萬名信眾排隊領取，人龍長達10公里，多日前就有許多民眾就已經到場排隊，帶板凳成基本配備，還有人直接帶露營帳就地紮營，旺財的魅力實在驚人無法擋！希望能得到神明的加持，擺放在家中或公司，藉此讓自己的財運、生意能一路順遂，但過了一年，拿了新錢母，「舊錢母」該怎麼處理呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。