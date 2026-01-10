2026年運勢排行榜／12星座×血型「前5名出爐」 全被這2星座包辦

日本媒體「占TV」公布「2026年運勢排行榜」，以12星座搭配4種血型進行分析，共計48種組合。其中，獅子座與巨蟹座表現最為亮眼，多個血型組合擠進前段班，被視為2026年的幸運星座。

第5名：獅子座AB型

2026年靈感與直覺特別突出，是適合培養創意與想像力的一年。若能提前為下半年即將展開的幸運期做好準備，將有助於未來運勢全面發揮，生活也會過得相當充實。

工作運★★ 戀愛運★★★

第4名：巨蟹座O型

自2025年下半年開始的12年一度轉換期，將延續至2026年上半年。建議勇敢突破既有框架，主動嘗試新方向，越積極行動，越容易迎來轉機。

工作運★★★ 戀愛運★★

第3名：巨蟹座A型

從2025年開始的一大人生轉捩點，將持續至2026年6月，不論已經站在轉換門檻，或正準備迎來變化，都容易對未來充滿期待與希望。

工作運★★★ 戀愛運★★

第2名：獅子座O型

7月起將正式進入12年一度的幸運期，上半年適合整理過去、與不愉快的回憶做出切割，為新的開始做好準備，只要持續向前，運勢將逐步攀升。

工作運★★★ 戀愛運 ★★★

第1名：獅子座B型

2026年迎來12年一度的大幸運期，下半年將是運勢全面啟動的關鍵時刻；上半年雖屬準備期，但新計畫、新機會接連展開，忙碌之餘也讓人充滿期待。

工作運★★★ 戀愛運★★★

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。