遇到困難也不開口？最不愛求助的星座排行出爐 第一名寧願硬撐也不低頭
遇到困難時，你是會開口求助，還是選擇默默自己撐過去？有些人天生獨立，就算再辛苦，也不願意麻煩別人。日本媒體「占TV」列出最不擅長向人求助的星座，有人怕欠人情，有人覺得自己來比較快，還有人單純拉不下臉。
第12名：雙魚座
就算是自己能處理的事情，雙魚座也會選擇向人求助，用一句「拜託你了」輕鬆化解麻煩。他們天生討喜，撒起嬌來很自然，就算有點任性，也常被包容。只要露出楚楚可憐的眼神，很少有人能狠下心拒絕。
第11名：天秤座
天秤座擅長運用親和力與話術來拉近距離，特別懂得如何向長輩或上司示弱、求助，讓對方心甘情願站在自己這邊，是標準的「會求助、也會做人」類型。
第10名：巨蟹座
情緒細膩、抗壓性較低的巨蟹座，一旦感到吃力或不安，就會立刻想尋求依靠。他們不會硬撐，反而願意坦率地向身邊的人請求協助。
第9名：射手座
射手座面對麻煩事時，懂得把事情交給適合的人處理。與其自己煩惱，不如開口請人幫忙，對他們來說是一種聰明又省力的選擇。
第8名：獅子座
獅子座不太會低聲下氣地撒嬌，反而習慣站在主導位置，指派周圍的人行動。比起求助，他們更像是在「分派任務」。
第7名：牡羊座
個性好勝的牡羊座，就算處境再艱難，也會選擇正面迎戰。他們不輕易示弱，認為低頭求助就像認輸一樣。
第6名：天蠍座
天蠍座對自己要求嚴格，也不喜歡依賴別人。同樣地，他們也不太能接受被他人依靠，習慣獨自承擔一切。
第5名：雙子座
雙子座保持人際距離感，不太偏好過於黏膩的互動關係。因此，他們也較少主動向人撒嬌或尋求幫忙。
第4名：金牛座
金牛座即使心裡想求助，也常因為猶豫不決而遲遲沒開口。等到想好要不要問時，最佳時機往往已經錯過。
第3名：處女座
處女座相信凡事自己來最有效率，不僅速度快，成果也更符合期待。一旦向人求助，就得接受對方的做法，反而容易增加後續修正的麻煩，因此寧願一開始就獨自完成。
第2名：水瓶座
水瓶座本來就偏向獨立作業，對「拜託別人」這件事興趣缺缺。即便有人主動伸出援手，他們也會顧慮人情往來的後續，乾脆選擇拒絕，避免麻煩。
第1名：摩羯座
摩羯座認為，能自己完成的事就不該依靠他人。強烈的責任感讓他們把求助視為一種失格行為，因此不斷提升自身能力，確保任何狀況下都能獨力撐過。
