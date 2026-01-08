2026看星象「等著被保護時代結束」上半年做這事、下半年華麗登場

快訊

澤誼老師
股票衝到三萬點，我發現除了賺錢很開心之外的人，更多的人，似乎還有一種FOMO心態？

看著帳面上的數字，心裡想的其實不是「我變有錢了」，而是「別人都更有錢了，我怎麼還是不夠有錢」

✓ 這就是木星巨蟹最深層的恐懼，對安全感的極度飢渴。

​2月14日土星進入牡羊座，這件事對台灣的影響很大，因為它精準地對衝了我們國家盤裡那群代表「合夥、外交、他人期待」的星群。

過去幾十年，台灣人很習慣一種「媳婦心態」或是「乖孩子邏輯」：只要我守規矩、只要我配合國際局勢、只要我聽話，應該就會有人來保護我吧？

但土星進牡羊就是在宣告：這種「等著被保護」的權力已經過去了！

​二月以後，那種模糊的不安會變成一種被迫要長大的壓力。​

環境會逼著我們去問自己：如果沒人幫我們，我們還挺得下去嗎？​

土星轉入牡羊座「行動力」肌肉重新練起來。如果你覺得生活變得很硬、怎麼躺都不舒服了，也是逼著你在這段成長的軌跡，是需要有點動力做點什麼事情了。​

再來，聊聊冥王星。

​冥王星現在正合相台灣國家盤的金星。

金星不只是錢，它是我們「最珍視的東西」，包括我們怎麼看錢、怎麼看美、怎麼定義價值。​

冥王星的邏輯很像是一場大火，如果你的財富或價值感是蓋在沙灘上的（比如純粹靠炒作、靠依附舊有的特權或體制），那這把火就會把它燒個精光。這就是為什麼傳統的理財邏輯，買房收租、存死錢、等公司發退休金，現在聽起來都讓人覺得很不安。

​這是要我們把價值從「外在的標籤」拿回來，放到「自己身上」。你會發現，2026 年最能活下來的人，往往是那些具備隨機應變，能力能夠立刻用得上的人。​你的專業能不能去中心化？你能不能不靠那個名片上的頭銜也活得很好？這才是冥王星要我們學會的事情。​

➜ 六月底之後：從「躲起來」到「站出去」

​2026 上半年，木星在巨蟹座，它給了我們一個溫暖的空間。大家會更想照顧家裡、關注本土文化，這是一種內在的療癒期。但到了 6 月 30 日 之後，木星會進入獅子座。這代表我們「閉關」結束了。

​下半年，台灣會在國際上變得非常亮眼。這不只是國家的事，也關係到我們每個人。如果你上半年有好好整理內心、清理掉那些恐懼的舊程式，下半年就是你「華麗亮相」的時刻。世界會看到你的獨特性，你的專業也會更有能見度。

​這代表下半年，台灣的價值不再只是「我們很乖、我們是重要供應鏈」，而是長出我們的自信。

​對個人的意義是： 如果你上半年還在焦慮要怎麼守成，下半年你該想的是：「我要怎麼讓別人一眼就看到我的價值？」。

​因為木星進獅子座是一面巨大的「放大鏡」。 如果你腦子裡那個「怕輸、怕沒錢、覺得自己不配」的自卑還在，獅子只會讓你變得「外強中乾」。

​所以，這半年最重要的功課不是再去擔憂自己是不是很窮，而是先把大腦裡那些怕輸、怕沒錢的信念清乾淨。因為冥王星（天蠍座的主星）正在燒掉所有虛假的依附。如果你不先在內在長出那種「死而後生」的心態，下半年木星進獅子時，就不容易跟上這個好運了！

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

澤誼老師

