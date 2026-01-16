外表看不出來！四生肖「超級老司機」…聊色色不臉紅、尺度超級大

「老司機」是近年熱門的網路名詞，代表對各種規則、內容、技術都很經驗老道的行業老手，旺好運分享，在十二生肖中，有幾個生肖可是黃段子超熟練的老司機。

生肖屬鼠

屬鼠的人雖然在學校、職場都是機智上進的形象，其實他們講起趣味的黃色笑話可是熟門熟路，而且幽默又不過於失禮，跟平常反差很大。

生肖屬羊

屬羊的人平常看起來溫溫和和的，但他們的性格都很外放，講起黃段子如行雲流水，只是有時候會為了愛面子，裝作什麼都不懂。

生肖屬猴

屬猴的人個性活潑、無拘束，喜愛熱鬧，平常就會在公開場合聊起黃色笑話，要是在哪邊聽到有趣的內容，還會認真記下，準備之後說給別人聽。

生肖屬雞

屬雞的人不只講起黃段子厲害，他們還是厲害的情場高手，平時在職場精明幹練，但私生活可是見多識廣，老司機當之無愧。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。