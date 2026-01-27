私房錢風水必看！偷偷放「這五處」錢滾錢…招財也納福

平時有存放私房錢的習慣，可以從風水來挑選藏匿位置，讓你的財運旺起來喔！旺好運推薦以下5個最適合招財的私房錢存放處，趕快試試看吧～

私房錢存放推薦：神明桌

神明廳是住家中光明的所在，常年有神明燈照亮，只要將紅包袋裝好的私房錢放入神桌抽屜，就能藉此招攬福氣。

私房錢存放推薦：衣櫃

可選一件較少穿到、移動的衣物或西裝外套，將私房錢與招財開運小物一起放入口袋中，就能有財源滾滾來的效果。

私房錢存放推薦：梳妝台

梳妝台與個人財庫相關，在梳妝鏡夾層、後方或抽屜，都可放置私房錢，除了財運，還有助於貴人與桃花運。

私房錢存放推薦：書籍

將私房錢夾入與專業、工作領域相關的書籍中，有助於財運及事業運，夾在具有意義日期的頁數內（結婚紀念日等），效果更好。

私房錢存放推薦：辦公桌抽屜

辦公桌平時就要整理乾淨，不可有空抽屜，將私房錢放入信封袋，選擇一個少用的抽屜擺放，有助累積財富。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。