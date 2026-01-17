富貴長壽、兒孫孝順、越老越幸福四面相曝！「這部位」越深長越好

快訊

百種命運，有人一生刻苦，有人努力加上好運，可以過著富貴長壽、子女孝順、晚年幸福滿滿的生活。旺好運分享以下4種面相特徵，代表你可以越老越享福喔！

晚年幸福面相一：眉毛濃密

面相中，眉毛濃郁修長、沒有斷眉的人，表示重情重義、人緣極佳，運勢在中晚年越來越高峰，年紀越大越有福氣，晚年都可以過著安穩舒適、兒女孝順、子孫滿堂的幸福生活。

晚年幸福面相二：法令紋深邃

法令紋是從鼻子兩側、延伸至嘴角旁的紋路，若法令紋清晰、深長的人，大多堅強獨立，在事業的發展都不錯，晚年福氣依然在，能享天倫之樂。

晚年幸福面相三：人中深長

人中的狀態，可以看出壽命與福氣，通常人中深長、輪廓清晰的人都是長壽之人，隨著年齡的增長，運勢不斷攀升，好福氣還可以惠及子孫，家庭和睦。

晚年幸福面相四：下巴豐潤

若下巴飽滿圓潤，表示心胸寬廣、重感情，而且一生福氣多、壽命長，是天生的富貴命，可過著子女孝順的安詳晚年；若有雙下巴者，很大機會成為德高望重、有名望的長者。

原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

