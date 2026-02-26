為何職場小人找麻煩？「4大NG風水格局」快看你中了沒

快訊

圖為小人背後補刀示意圖。圖/ingimage
圖為小人背後補刀示意圖。圖/ingimage

當遇到被人算計、陷害、挑撥離間、背後捅刀的時候，就是「犯小人」了！這時不能只怪運氣不好，平時就可以從居家風水來防範，旺好運分享以下4種易招小人的NG風水，一定要多加注意！

犯小人風水格局一：樑壓書桌

若有橫樑壓在書桌、辦公桌上方，表示在事業上會處處受到壓抑，易招小人，可能會受到同事中傷、主管刁難，對職涯發展不利。

犯小人風水格局二：玄關髒亂

在門口的玄關處，是用來迎接貴人與財神的地方，若此處髒亂、雜物與鞋子堆積，導致氣場混亂，容易有破財、犯小人的可能。

犯小人風水格局三：座位犯沖

若辦公桌、座位的位置，正對著大門口、廚房門、廁所門、房間門等，就是犯了門沖。這容易對辦公造成干擾，導致心情浮躁、口角增加、小人來犯。

犯小人風水格局四：背無靠牆

居家風水中，若沙發、書桌、睡床的背後沒有緊貼實牆，等於背後沒有靠山，都有不穩固、浮動、小人暗箭難防的可能。

原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

