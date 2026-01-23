快訊

國民黨台中市長姊弟之爭 他分析「楊瓊瓔為什麼不退」2大關鍵原因

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

美股收盤／四大指數連二日收紅 AI題材再點火、大型科技股領漲

4生肖超悲觀…負能量爆棚！蛇太偏執、「這動物」遇到問題就想逃

旺好運／ 旺好運
圖為心理壓力大示意圖。圖/AI生成
圖為心理壓力大示意圖。圖/AI生成

有些人看待事情抱持著負面、消極的想法，讓人覺得他們很沮喪、很無力，這就是「悲觀」的態度。旺好運分享，在所有生肖裡的這4個生肖，他們都有特別悲觀的傾向喔！

悲觀生肖：兔

屬兔的人大多性格柔弱、思想悲觀，害怕被傷害，若發生什麼突然的挫折或災難，都會引發他們情緒性的崩潰，陷入絕望的谷底，難以自拔。

悲觀生肖：蛇

屬蛇的人個性偏執，而且追求完美，看待很多事物往往帶有不滿足的煩躁，所以難免會帶來悲觀的心情，應該要多放寬心。

悲觀生肖：羊

屬羊的人內心脆弱、抗壓力不足，遇到困難時常用逃避的方式來處理，這樣消極的做法會使心態越來越悲觀，有時勇於面對會發現事情沒有那麼可怕。

悲觀生肖：雞

屬雞的人較沒安全感，常常會懷疑人生，有災難時就陷入極度惶恐，但很多時候只是自己嚇自己罷了，不用得太複雜。

原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 安全感

延伸閱讀

有人爽翻、有人硬撐！2026「烈火煉金」最慘最旺生肖是誰？開運物全公開

老得慢又少病？最被看好長壽的「3生肖」 第一名生命力旺盛

幫工作加分！3生肖最擅長經營人際關係 屬兔根本人脈富翁

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「簽下大單」：賺進可觀的收益

相關新聞

4生肖超悲觀…負能量爆棚！蛇太偏執、「這動物」遇到問題就想逃

有些人看待事情抱持著負面、消極的想法，讓人覺得他們很沮喪、很無力，這就是「悲觀」的態度。旺好運分享，在所有生肖裡的這4個生肖，他們都有特別悲觀的傾向喔！

每日星座運勢／水瓶口才佳顯風趣 人際關係高漲

2026-01-23牡羊座短評：冷靜處事，切勿感情用事。【整體運】情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情

2026覺醒之年！ 命理師揭台灣狀況 示警「1類人」恐猝死變多

2026年丙午馬年該注意什麼？命理老師廖美然近日於節目中指出，2026年為「覺醒之年」是180年中火最為旺盛的一年，…

有人爽翻、有人硬撐！2026「烈火煉金」最慘最旺生肖是誰？開運物全公開

隨著2026年丙午馬年的到來，塔羅牌老師艾菲爾於近日在其臉書粉絲專頁發表了「2026年【十二生肖】年運精簡版」，為大眾揭開新一年運勢的神秘面紗。這一年火元素旺盛，象徵著「烈火煉金」的試煉之年，各生肖將在挑戰中尋找突破口，迎接屬於自己的轉機。

獨處是頂級享受！「3星座」性格特別宅 社交場合根本耗電廠

在這個大家都急著出門打卡、刷存在感的時代，有一群人反其道而行，他們把「家」當成全世界最棒的遊樂場。對他們來說，獨處不是孤單，而是一種頂級的享受；不出門不是懶惰，而是為了把時間浪費在更美好的事物上。他們可能是追求極致舒適的生活家，也可能是靈魂自由的探索者。這篇文章將帶你揭開這些「資深宅宅」的神秘面紗，看完你會發現，原來那種穿著睡衣、喝著可樂、隨心所欲的日子，才是現代人最奢侈的幸福！快來看看你是不是這些懂得快樂的冠軍！

老得慢又少病？最被看好長壽的「3生肖」 第一名生命力旺盛

生命雖有限，但卻長短不一，長壽不僅是天賦，更與個性、生活態度息息相關，有些生肖天生懂得養生之道，再加上命中福氣深厚，往往能健康長壽，安享晚年，一起來看看是哪幾個生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。