凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜
凶宅到底能不能買？能不能住?台南有命理師買凶宅，引起熱烈討論，對此，也曾到台南凶宅實地採堪過的堪輿專家廖大乙說，凶宅，其實是大家給予這個房子的稱號，大家想想，有那個地方與房子，沒有死過人？只要換個念頭與做法，把握二大慈悲原則，就沒有所謂的凶宅，只要經濟許可，都可以安心買來住。
廖大乙說，他曾在三年前到台南的「凶宅」探堪過，也住過其他地方，大家口中所謂的凶宅。其實，仔細想想，什麼叫什麼凶宅？死過非自然死亡的人，或是自殺的人？那試問，有那個地方沒有死過人？
死過人的地方，或是有人在這裡自殺，有人死於非命的地方，不一定都是「凶宅」，很多地方有人病死，或是突然暴斃，那也都是死於非命，也就是說，死亡其實沒那麼可怕與嚴重，大家用平常心去面對，很多問題都解決。
以台南的凶宅來說，因為當時的往生者，有下了咀咒，讓後面要去住的人，感覺心神不寧，害怕恐懼，俗話說，疑心生暗鬼，相由心生，很多事都是自己心裡作祟，影響到身體與遭遇。
廖大乙強調，凶宅有個最大好處，就是房價便宜，若經濟上真的只能買下凶宅，把握二個慈悲原則，一是，要買之前，「說書勸化和解」，就是先用祈禱方式先行溝通，舉例來說，先表達自己因為經濟的問題，想要買下這裡的房子，或是想要入住此地，希望大家能夠和平相處，未來會視其為「地基主」，按照三節的禮數祭拜，請祂高抬貴手，大家都能好好生活。
另外，廖大乙提醒，有人住進凶宅時，都會「鐵齒」，甚至嗆聲，自己不怕，或是不信之類的話，其實，這才是最大問題。倘若真的不怕或是不信，就等於沒有那回事，更不用在嘴上討論。偏偏有人是嘴巴上說一套，心中的掛慮卻很重，自然就出現疑心生暗鬼的恐懼。
廖大乙說，若礙於經濟考量，去住凶宅，把握二個大原則，和解及慈悲祈禱，與當地的地靈和解，達成共識和平和處，再把自己的心情，以慈悲祈禱的方式，來好好處理，就能化解外人口中的凶宅問題。
