四大生肖「有好事必炫耀」！ 虎從不低調、這動物永遠在攀比

有些人喜歡高調，什麼事情都忍不住四處宣揚，可以炫富、曬恩愛、或讓大家知道我好厲害的機會都不會放過～旺好運分享，以下4個生肖，他們三不五時都在炫耀，非常臭美！

臭美生肖：蛇

屬蛇的人腦袋聰明、愛慕虛榮，在學習或工作上有點成績後，就希望能夠表現出來，盡量誇大，來得到大家的認可與鼓勵。

臭美生肖：虎

屬虎的人天生活耀，在哪裡都不是低調的個性，倒也不是他們臭美過頭，只是有什麼可以分享的事情，就忍不住要全部說出來。

臭美生肖：猴

屬猴的人聰明、鬼點子多，很愛出風頭，他們顯現自己能力時不會大聲嚷嚷，但會技巧性地讓大家注意到，想讓自己的才能獲得別人尊重。

臭美生肖：雞

屬雞的人很享受讚美，喜歡與人競爭，通常身邊的人能力、外表或財富都會被他們拿來暗自比較一番，覺得自己要贏過才可以。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。