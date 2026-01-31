多情或濫情？三星座曖昧高手…第一名從不拒絕：不想傷害你
曖昧有時候是最美的，但有時候也讓你痛苦不堪，讓我們一起來看看「哪些星座」根本就是「搞曖昧不負責」！？
第三名：水瓶座
水瓶座是很貪圖新鮮感的，他們是可以同時喜歡很多人的性格，也因為這樣常常不負責任，還有可能被冠上渣男封號，跟水瓶曖昧要確定你是否就是他心中的唯一。
第二名：雙魚座
雙魚座就是多情代表，他們喜歡的人事物太多了，因此常常陷入桃色陷阱，不管是多誇張的關係愛情，他都會假裝不知道，就繼續這樣維持下去，等到最後事情爆發，也願不願承擔責任。
第一名：巨蟹座
巨蟹座可以說是太柔情，在曖昧上總是不忍心傷害對方，即便沒有感覺，也不想拒絕，甚至把自己陷入多角戀，最後可是會引火自焚。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言