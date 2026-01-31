多情或濫情？三星座曖昧高手…第一名從不拒絕：不想傷害你

快訊

圖為曖昧示意圖。圖/AI生成

曖昧有時候是最美的，但有時候也讓你痛苦不堪，讓我們一起來看看「哪些星座」根本就是「搞曖昧不負責」！？

第三名：水瓶座

水瓶座是很貪圖新鮮感的，他們是可以同時喜歡很多人的性格，也因為這樣常常不負責任，還有可能被冠上渣男封號，跟水瓶曖昧要確定你是否就是他心中的唯一。

第二名：雙魚座

雙魚座就是多情代表，他們喜歡的人事物太多了，因此常常陷入桃色陷阱，不管是多誇張的關係愛情，他都會假裝不知道，就繼續這樣維持下去，等到最後事情爆發，也願不願承擔責任。

第一名：巨蟹座

巨蟹座可以說是太柔情，在曖昧上總是不忍心傷害對方，即便沒有感覺，也不想拒絕，甚至把自己陷入多角戀，最後可是會引火自焚。

