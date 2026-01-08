新年接好運！紫竹觀音宮教轉運秘法 「2物」壓枕下7天送走壞運氣
2026年為丙午火馬年即將到來，不少民眾期待新年轉運、擺脫過去一年的不順。若感覺生活卡關、運勢低迷，除了向神明祈求庇佑，也有人選擇從居家民俗著手。彰化埔鹽紫竹觀音宮近日就在臉書分享「拋開惡運法」，材料簡單、步驟也不複雜，7天後好運即來。
埔鹽紫竹觀音宮在粉專發文分享「拋開惡運法」，只要準備紅包袋、一張2面皆為紅色的紅紙、7個橘子皮，以及身上剪下來的7根頭髮與一些指甲即可。
實施步驟：
- 將剪下的指甲與7根頭髮放進紅包袋，在外寫上自己的名字和惡運2字。
- 於紅紙上寫「好運到」，然後把橘子皮包起來。
- 把紅紙和紅包袋壓在枕頭下睡7天。
- 7天後，將紅紙內的橘子皮用來泡澡淨身，紅包袋則拿到海邊放流，讓惡運隨著大海流走，好運隨之而來。
專家提醒，相關方法屬於民俗信仰，重點在於心念轉換與自我期許，保持正向心態、踏實生活，才是迎向好運的根本。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
