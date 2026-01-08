新年接好運！紫竹觀音宮教轉運秘法 「2物」壓枕下7天送走壞運氣

在這個機不離手的時代，你身邊是不是也有一種朋友，傳訊息給他都要等到天荒地老？先別急著生氣，也不要懷疑自己被排擠了！這幾類稀有的「佛系回訊者」只是堅持不被手機綁架，他們有著獨特的「時間管理學」。有人是因為專注在賺大錢，有人是靈魂飄到外太空忘記回來，還有人單純覺得現實生活比虛擬世界更好玩。快來看看這些讓人等到沒脾氣、卻又討厭不起來的星座，原來「慢吞吞」也是一種令人羨慕的生活態度！

2026-01-08 08:47