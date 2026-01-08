1月份生命靈數分析：2號人財務問題浮現、4號人遇桃花要多主動

生命靈數1 ／ 3宮．巨蟹．火星

整體運勢：被不安佔據的一月，外在溝通有許多讓人心情不愉快的地方，越是想說明清楚、越是容易被情緒勒索，這些都會讓人心態轉趨消極，不想動也不想管事，所有能動起來的行動，多數都是被情緒驅使，這段時間得避免衝動行事，因為那不會解決問題，只會讓失控漫延；

這段時間的家庭運佳，這泛指跟你很熟、很親近的親友，在上述問題發生時，總是能夠接住你，排解情緒、把你引導到正確的方向，難免迷惘的本週期，請別忘了時時想起他們。

工作／學習狀況：在專業上還是很能發號施令、做對決定的，這段時間的能力被以一種無聲的方式認可，你會發現自己不太需要受管控、如果有上司，通常在這段時間也會給出很大的自由，如果有發現這點，對自己的現況就能更有信心，因為多數決策，真的都依你覺得可以的方向進行，就足夠好了；

這算是一段學習獨立決策，得到更多自由的時期，雖然環境中質疑你「為什麼、憑什麼可以這樣」的雜音很多，但只要不被動搖，最終能以成果服人。

愛情：單身者在追求關係上，心態消極，自我設限較多，影響了桃花運，其實這段時間是會因為工作表現跟決策亮眼，而有人看見你的，在專業上質疑你的那些雜音，某部份並非只想攻擊，他們更像是真的不解；

如果對那些人，你可以不只是跳過，而是直球、有理有序的逐條說明，就可以讓他人對你的感受反轉，進而產生更多好感。

有伴侶者，在關係中免不了爭吵，猜不透對方在想什麼，大概是這段時間最困難的地方，因為被壓迫、焦慮而想快點解決問題而慌亂回應，只會讓事情更糟，換來一句「我一點也感受不到你的用心」，比起「快點解決問題」，更需要「仔細觀察找到重點」再回應，是一段需要解謎、猜錯就會被電擊的日子，一號人得多用點心，因為亂寫答案，分數是會被倒扣的。

訊息指引：Brecciated Jasper＋錢幣侍者（R）

缺損的每個角落，都尚待你專注且深沉的琢磨，

只有你能填補每個細碎的缺口。

生命靈數2 ／ 12宮．處女．冥王星

整體運勢：資訊的通道被打開，本週期得面對不少之前刻意略過不看的事實，財務上的困窘，就是主要的問題，可能持續在虧損、或無實質收益的狀態下太久，卻還是堅持做著一樣的事，到這個月問題浮現，如果能夠好好面對，那也是由低谷脫身的關鍵時機，只要有試著面對、找出問題，那問題也會被解決，是適合重新整理、用新的角度看待眼前有形之物的週期。

工作／學習狀況：在專業上，旁人會大量給你新的意見，試著引你往不同方向前進，對此二號人卻偏向迴避，不太肯多想一下這些提議的可行性，雖然看似固守在安全範圍，但是只有你知道，這其實是一種受困；

接受意見很困難，不過如果真有行動，你就會知道這段時間的資源不少，旁人也願意給你助力，工作跟學習進度要變得上軌道的要件，早就一項不缺了，只等你主動去把它們都拿回手中。

愛情：單身者會有突如其來的桃花，就在原有的社交圈內，可能突然有新的人出現、或原有的人做了跟之前完全不同的表態，跟你突然變得很有話聊，這都是這段時間的好機會，這樣的轉折，確實是能往更進一步的方向前進的，不過就壞在二號人對此有諸多想像、各種懷疑，導致突如其來，就只一直停留在一個意外、但無發展的階段，想擺脫單身，那你得多點勇氣跟信心。

有伴侶者，在關係中總憋著一口氣，伴侶對你積極的關心，說的保證，似乎怎樣都進不了你的耳裡，不相信，會讓你跟外在事件的正面進展脫節，困在自己想像裡的你，最該的是相信伴侶會接住你的情緒，只是你可能表現得太少，總覺得「你自己應該都知道吧」，但事實上卻並非如此，你得有更多、且更精準的表達，才能擺脫這種被愛著，卻深感不安的低潮。

訊息指引：Labadorite＋寶劍七

前往出口，還得多一點不閃避的耐性，

扛起來才得以前行，你不缺承擔的力。

生命靈數3 ／ 7宮．金牛．冥王星

整體運勢：得注意自我感覺過份良好的一月，外在環境看到的那些溝通失利、你可能志得意滿的說了半天，卻毫無反應的狀況，一切都其來有自，對其他人而言，你認定的那些道理、認為絕對沒錯的事，他們都不認同，把這些當成耳邊風，或你可能太過草率，說明得太粗略，都會造成跟他人沒共識的狀態；

得提醒三號人，這是特別需要加強溝通、才能順利過關的週期，可別只是一句「不這樣覺得就算了，懶得跟你講」來偏頗認定自己都是對的，客觀是這個月的必須品。

工作／學習狀況：在專業上會聽到很多意見跟雜音，至少在你耳裡聽起來是不重聽的話，但這些仍有極高的參考價值，不該被輕易帶過，在這個缺乏耐性的週期，重點的工作是傾聽意見，那些你一聽就排斥的建議，很可能是能讓當下順利的金玉良言，該做的事整理、吸收，不然會看到工作就卡在這些意見整合之前，難以有進度；

本週期的進度，會在你消化、整理、並願意面對自己不願看的細節後，始能推進。

愛情：單身者的桃花運勢在本週期是薄弱的，但你似乎也沒差就是了，至少你會說沒差，對於旁人來說，因為跟你的對話好像都沒被聽見，但這不代表你跟別人沒有互動，而是在這些交流間，你對於別人說的、別人的感覺，都不太感興趣，總在跟自己有關的事時才專注或熱切，這會讓別人覺得「這個人很自我」，就像你覺得的一樣「你沒差」，當別人覺得你沒差時，就很難再想更靠近你了。

有伴侶者在固定關係中，對方抱怨碎念的頻率高於日常，但你真的把這當成一個不需處理的常態時，變會看到對方越來越沉默，到幾乎隱沒在生活中、變成家具或裝飾品的程度，這段時間是不會爆發直接的衝突，但扣分項目持續累積的週期，若三號人在意這段感情，需要的是跟對方有來有往的互動跟回應，這才能夠保持對方的腳步跟目光不要遠離你。

訊息指引：Iolite＋教皇（R）

那些刺耳的聲音，正待你側耳傾聽，

那不是刺耳的聲音，是被忽略的關鍵指引。

生命靈數4 ／ 5宮．天秤．北交點

整體運勢：似乎終於意識到自己需要大量努力的本週期，在對外溝通上有許多需要澄清的誤會、以及情緒需要安撫，改變既有的行程，把原本過度負載的重擔卸下，就算不主動，也會被外來狀況推著走；

「回到自己」會是這段時間的重點工作，在財務狀況上的持平、足夠覺醒跟有餘裕的心情，能支撐四號人做出改變、擬定新的計畫，是辛苦、但有所得的一個月。

工作／學習狀況：在專業上的個人形象蒙受誤解，比起工作本身，闢謠、對外說明、溝通等，才是這段時間的重點工作，耳語小人多的本週期，在私人跟公眾事務上，會被多方指教，但這些都會在直球、明快的說明之後脫身；

工作上的被挑剔，是來自他人對你本來就有的不滿，當四號人在說明中能將一切不含糊的區分出來，反而會從這些打擊跟刻意找麻煩當中，把逆境轉正。

愛情：單身者在追求感情的態度上，較為緊繃，有種想努力、但卻不太知道有沒有用對力的感覺，但這段時間的情感是不需「追」的，它會自然現身，在一些日常互動中，原本沒感覺的對象，突然讓你覺得「好像有點什麼」；

那就是你緊繃的源頭，這個月遇上的不是桃花，是發現你跟某個特定人，似乎有那麼一點機會，只要主動，故事便會開展。

有伴侶者，在關係中將承受對方的許多情緒，這些在過去你看不懂的東西，好像在這段時間，突然什麼都懂了，過去的誤會需要澄清，在有努力的前提下，也真的能順利說清楚，伴侶態度的疏離、不明確、都是在告訴你，還有需要修正的地方，針對那些問題逐一處理，會從月初的疏離感慢慢在月中到月底，轉向恢復溫度方向前進。

訊息指引：Sodalite＋吊人（R）

反覆掙扎困在原地間，看見了被自己困住的自己，

終於連上線的理智與感情，明白真理，擁抱邏輯。

生命靈數5 ／ 3宮．巨蟹．木星

整體運勢：以沉穩撐起整年開局的五號人，面對外在環境的溝通沒有共識，旁人怎樣都容易用情緒曲解你的意思，仍能見招拆招，順利引導，也是因為散發出善解人意的氣息，會讓身邊找你訴苦討拍的人，高於日常，當然不免吸引來一些麻煩跟糾纏，一被黏上就很難甩開，雖然你也能從這當中得到一點「我還是滿有用」的成就感，但還是得多評估自己的承受度，這是一段一不小心就會情緒過載的時期，需要更注意自己的身心健康跟與他人的界線。

工作／學習狀況：在工作或學習上，都有很多需要重新整理、篩選的資訊，這些是拖垮工作進度的主因，這個月大多數的時間，是在除錯，做得好就是一大進展，進度會由清除不必要的流程、人事物而生；

能夠被眾人信任的本週期，在整理自己的進度之餘，做得太好也得小心他人的求援，不然好不容易排除了自己的麻煩，又攬了新的麻煩上身，為了不要做白工，適度拒絕是絕對必要的，或許這段時間的穩定程度，會讓你覺得自己都扛得起，但實際接觸後，要做的事經常是超出預期的，得注意過勞的問題。

愛情：單身者在關係拓展上比較受限，因為身心穩定程度比平常高，所以偵測危機的能力大增，會讓你發現處處是機會，但同時也處處是危機，這段時間雖然會出現看似有機會的對象，他們通常柔弱，被你的安定跟判定是非的能力深深吸引，雖然初期照顧生出的成就感，會讓你有點暈船，但你始終知道，這樣的對象是要盡可能避免的，一點也沒錯，請相信自己那個能救你一命的直覺。

有伴侶者，另一半的喜怒難測，情緒不穩跟態度反覆，這段時間是極需你接住他的時刻，但不是一般想像的那種全配合、掏盡自己所有能量的接，一旦如此，你會發現對方的索求無度、難以討好，無盡包容的盡頭就是翻臉；

比起給，你需要的只是「不動」，永遠等著、沒有離開，不隨之起舞配合奇怪的要求，才是最能穩住對方跟你的感情的辦法，伴侶的波動不該、也無法由你來挽救，你只需要在原地等他回歸平穩就可以。

訊息指引：Green Aventurine＋寶劍國王（R）

揮劍斬斷那些奇怪的依附跟情緒，才把幸運握在手心，

是你的果斷跟堅定，才堆疊出那一連串看似命運的非隨機。

生命靈數6 ／ 8宮．處女．太陽

整體運勢：易判斷錯誤的本週期，多數生活中的麻煩正在遠離，當沒有被迫要做什麼的時候，就輪到你做主了，生活中的靈活度極高，但若只是等在原地、想見招拆招的話，那就只會看到停滯的現況；

譬如財務上得主動爭取，才會有進帳，等待只會看到財源跟機會不斷流逝，或是溝通上，得主動僻謠，不然就會成為八卦中的主角，這段時間的幸運來自主動，當你願意為自己發聲，就可以讓眼前的狀況變得更接近自己想要的樣子。

工作／學習狀況：在專業上能受到肯定、被委以重任，不過你卻有點綁手綁腳的伸展不開來，瞻前顧後的態度，會讓進度遲緩，這段時間會需要的是快速除錯，推動原本停滯的進度，但你卻很容易在加入之後，也被同化了；

或許你會覺得，要統合意見好像會引起爭執，但這段時間是你的主場，需要的是你堅定的宣告每一步，才是弭平混亂、讓進度順轉的唯一方法，被推舉上重要位置後的發展兩極，六號人得不怕擔責，才能順利解除掉工作中隱藏的危機，將其化為自己的助力。

愛情：單身者在追求關係上，因為這段時間的桃花偏弱，不太會有主動上門的對象，另外是有機會跟你搭聊的人，通常都會覺得話題難以投機而退縮，如果想擺脫單身，那就得學著多練習接話的藝術了，不當句點王、說話態度不搖擺、堅定誠懇點，會是讓人對你信任的第一步，得先扭轉這樣的形象，才能讓可能人選有機會浮上檯面。

有伴侶者，另一半的強勢讓你有點無法招架，不管是關心或是控制，都讓你覺得想躲得遠遠的，當對方的行動沒有得到明確回應，就只會更加倍的加強強度，這是一段不開口明說自己心意，就得窒息度日的週期，就算對方是好意，如果你覺得這不是你要的，還是得明確提出溝通，來獲得改善，不然感情就會越來越往對方追、你跑的方向演進，請務必拿出勇氣來化解雙方的相處危機。

訊息指引：Jade＋聖杯騎士

每一個自信安心的任意選擇，都通往滿足與安心。

生命靈數7 ／ 11宮．雙子．火星

整體運勢：需要密集溝通、確認心意的本週期，會聽到很多漂亮話，但是事後卻發現跟實際情況落差很大，在表面的和平之下，當下你其實是聽得出這段話是有問題的，但很常為了不要破壞氣氛，就輕易跳過了，但問題都會在之後浮現，讓七號人不得不回頭去收拾殘局；

事實上，這段時間不管是與人合作或是溝通，都能取得順利的進展，如果會出現困難，通常就是出於那個「先不要說、後面再看看好了」的想法，只要能修正這個毛病，那一切的順利，就會不繞彎的，直線來到你的眼前。

工作／學習狀況：在專業上不需太費力，之前耕耘的成果也能安穩入袋，是一段被表揚、能力被看見、還會得到實質收益、位置或實權提升的月份，但過去得到這些成果的過程中，其實你都需要付出比預期更多的努力，在這個收成、新的進度要展開的交界點，七號人也會被委以新的重任；

你當然可以依原條件接受，但就得有心理準備會跟前段時間一樣辛苦，這是個重選的機會，只要七號人可以幫自己提出更多條件修正，都會被同意，決定好下個週期要輕鬆點了嗎？那就得好好把握，記得多幫自己開口了。

愛情：單身者在這個工作、生活各方面表現亮眼的時候，看起來當然特別耀眼，也會有工作或日常環境中的同事同學看到你，但你本身對於感情的追尋並不積極，所以也就只能處於獨自發光，旁人無法再靠更近的狀態下；

若有意擺脫單身，那就得多展現點親和，多參與社交，至少在別人跟你攀談時，不要兩三句就句點，才能讓有興趣的人更露出頭來，讓你看見了。

有伴侶者在關係中，對方跟你有點距離，這個週期的感情仍是好的，但一切的美好，好像都太公式化、以致少了溫度，在看似平順的這個月，反而是感情裡的危機，因為太安穩，於是沒有任何機會可以說內在感受、或自己在意的各種細微小事，這會讓這段關係處於「很好但有距離」的狀態；

其實你對此是有感的，只是態度好像比較消極，但如果你覺得這是問題，就得多說點，才能拆下彼此心中那道隱隱約約的牆，讓關係是真的好，不只是「看起來很好」而已。

訊息指引：Rose Quartz＋力量

委婉迂迴，是爭端的起點，戰火漫延的主因，

比起體貼與預設立場，更安全的，是交出心。

生命靈數8 ／ 12宮．天蠍．太陽

整體運勢：心情躁動，一直處於想做點什麼的本週期，八號人最需要的，是安頓好自己的情緒，因為沒有什麼是急著要做的，這段時間突發的外來事件多，這是支出較平日更多的一個月，能夠節流，就算是多得了，若加上急著想找辦法解決問題的急躁，很容易就蒙受更多損失；

溝通亦同，處於一個越描就會越黑的時期，這個月不做什麼、比做什麼來得更重要，不追求太多進度跟翻轉現況，反而是能最安全過關的方式。

工作／學習狀況：在專業上是需要獨立作主的週期，如果只聽旁人的意見，或想跟著指令走，很容易就落在聽錯、誤傳、導致成果不佳的循環中，這考驗本週期拿不太定主意，什麼都想試試、每個嘗試又都只有三分鐘熱度的你；

外在雜音多，越聽建議反而會讓狀況變得更糟，這段時間只有依著自己一開始選定的方案，持續累積，就能得到豐碩成果，它來自讓自己不躁動的自律。

愛情：單身者在關係中有點太過躁進，反而會嚇跑旁邊可能有機會的人，最好的方式不是去追，是「散發出可以跟我說說話」的親切，等待反而能讓你養出、吸引好桃花上前主動跟你拉近距離，這段時間本就有能擺脫單身的運勢，只是八號人一旦看到機會就全面鎖定、太多積極的態度，是最大的阻礙，就算渴望，也要保持優雅，等著被追，會比追得氣喘吁吁的成效來得好。

有伴侶者在關係中，伴侶對你有很多包容，也對你釋放不少「有任何問題我都願意接住你」的善意，不過你卻對此視為理所當然，甚至有點不耐煩，更想有自己的空間，這會讓伴侶的積極也變得有點沒力，如果持續沒有發現問題，那對方就也會慢慢的不再主動照顧你的感受；

這段時間的感情運勢是看好的，就怕你沒看到對方丟來的每個關心，只要能穩穩的接住並回應，這會是段相處愉快、感情升溫的週期。

訊息指引：Smoky Quartz＋聖杯六

此刻，最適合拋諸腦後的，是盤算與計畫的稹密，

沒有那麼多需要在意的，最需要照顧的，只有你。

生命靈數9 ／ 11宮．雙魚．海王星

整體運勢：直覺力強烈但也混亂的週期，外在環境基本的狀態算順利，但會「看起來」很不順，譬如金錢收入雖然最終都能順利落袋的，可是在過程中卻需要歷經一再的修正、一下有、一下又沒有的折磨過程，或是溝通上，對方多數沒有敵意，但卻會展現出難搞、反覆的狀態，這些都會讓九號人懷疑人生，覺得「到底想怎樣啊！能不能一次講清楚就好」

但，不行，你就放下吧！好事多磨的這個月，你最好放下控制、遺忘過程，把焦點放在「最終都會順轉」就好，可以省去很多無謂的折磨。

工作／學習狀況：在專業上會遇到很多不知方向的人，但又很想出意見，心意搖擺、動向跟進度也很難掌握，可能會跟你說一套、但實際做的又是另一套，對想要規規整整工作的你，是一大考驗，因為很可能常要面臨事到臨頭開天窗的問題，雖然最終的成果不差，但一切都不在預期內，可以說是原本預定的計畫完全被換了一套、你根本不知道自己迷航到哪，但最後還是有個還算看得下去的成果了，比起計畫、你更需要忘掉計畫，沒有秩序就是最好的秩序。

愛情：單身者在追求關係上，因為生活雜事太多，會讓你誤判情勢，不小心太過緊繃或急迫，都無法促成戀情，這段時間身邊確實會有人關心你，這就是機會所在，但對方也還在觀望的階段，所以難免進進退退，九號人一旦太注意，就會很影響心情、也影響進度，所以招桃花最好的辦法就是「你看不見、你看不懂」把過多的直覺感受收起來，才能展現出放鬆，讓對方有空間可以發揮。

有伴侶者，猜心是本週期最磨人的事，一樣是這個月的最高指導原則，不要猜，不要幫對方預設一堆心理前提、也不要自以為貼心的考慮些什麼，伴侶在本週期的動向跟心情都難測，時而積極、時而失蹤，開口問了、表達了，也都只會得到有跟沒有一樣的安撫，你越用力，就會越沮喪；

所以最好的方式就是放生、裝死、你沒看見，讓對方主動來找，他就會比較積極，你就能省得生氣。

訊息指引：Purple Fluorite＋命運之輪

想得太多的，都太多了，接下來能發生的，都不再往逆向前進，

壞掉的，都已經過去，請甘心放手，就留給過去。

