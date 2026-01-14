動起來動起來！3星座馬年「越動越好運」...天秤拓展人脈、他會旺財
運動不僅會讓你更健康，更能讓你心情更加愉快。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年越動越好運的星座，請參考太陽、上升星座。
TOP3 天秤座／運動場合 拓展人脈
天秤座通常比較喜歡寧靜的場合，建議試著轉換運動方式，例如改成健身或找朋友登山，可以在不經意之間拓展人脈，有可能對事業有幫助，多認識不同領域的人，也能使生活更加多采多姿。
TOP2 雙魚座／活力十足 財源滾滾
雙魚座在今年一定要踏出家門，且心態一定要正向、開心，多參加戶外活動認識新朋友，不僅能讓自己更快樂，更能讓財運更加旺盛。
TOP1 巨蟹座／擺脫舊疾 鴻圖大展
要去改變心理上或生理上的習慣，運動起來能讓身體更健康，也可以調整飲食方式，對事業運或財運都有加分。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言