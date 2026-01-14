動起來動起來！3星座馬年「越動越好運」...天秤拓展人脈、他會旺財

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個今年越動越好運的星座。圖/AI生成

運動不僅會讓你更健康，更能讓你心情更加愉快。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年越動越好運的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 天秤座／運動場合 拓展人脈

天秤座通常比較喜歡寧靜的場合，建議試著轉換運動方式，例如改成健身或找朋友登山，可以在不經意之間拓展人脈，有可能對事業有幫助，多認識不同領域的人，也能使生活更加多采多姿。

TOP2 雙魚座／活力十足 財源滾滾

雙魚座在今年一定要踏出家門，且心態一定要正向、開心，多參加戶外活動認識新朋友，不僅能讓自己更快樂，更能讓財運更加旺盛。

TOP1 巨蟹座／擺脫舊疾 鴻圖大展

要去改變心理上或生理上的習慣，運動起來能讓身體更健康，也可以調整飲食方式，對事業運或財運都有加分。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

