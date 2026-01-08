我命由我不由天！「3生肖命格」人生大起大落...龍個性雙面刃、他谷底翻身
漫漫人生路中，沒有人能完全主導自己的命運，想成功只能好好把握機會，適時展現最好的自己。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個人生大起大落的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！
TOP3 生肖龍（農曆5月生）／起落格 大立大破
屬龍的人個性比較自信，做事情很果斷，在面臨低潮時會憑藉著自信創造更多的機會，達到成功的目標。但當他成功後，很容易不聽他人的建議，最終走向失敗，他的成功與失敗都是個性造成的。
TOP2 生肖蛇（農曆1月生）／壓抑感 需經低谷
屬蛇的人有很多委屈都放在心裡，容易被道德綁架，但累積經驗後，能夠跳脫出框架，掙脫阻礙的束縛，最終邁向成功。經歷過低谷，他的人生會更加顯耀，活出自己想要的生活。
TOP1 生肖虎（農曆4月生）／孤星強 承擔責任
屬虎的人天生有點孤僻感，做很多事喜歡自己來，很相信自己的直覺，且會承擔家裡的家計，需要扛起責任，看似是壓力，但反而是這種壓力容易讓他成功。不過當人生面臨低谷時，他並不會尋求貴人幫忙，常常把自己搞得很累。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言