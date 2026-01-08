我命由我不由天！「3生肖命格」人生大起大落...龍個性雙面刃、他谷底翻身

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師在節目中分享3個人生大起大落的生肖命格。圖／AI生成
漫漫人生路中，沒有人能完全主導自己的命運，想成功只能好好把握機會，適時展現最好的自己。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個人生大起大落的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP3 生肖龍（農曆5月生）／起落格 大立大破

屬龍的人個性比較自信，做事情很果斷，在面臨低潮時會憑藉著自信創造更多的機會，達到成功的目標。但當他成功後，很容易不聽他人的建議，最終走向失敗，他的成功與失敗都是個性造成的。

TOP2 生肖蛇（農曆1月生）／壓抑感 需經低谷

屬蛇的人有很多委屈都放在心裡，容易被道德綁架，但累積經驗後，能夠跳脫出框架，掙脫阻礙的束縛，最終邁向成功。經歷過低谷，他的人生會更加顯耀，活出自己想要的生活。

TOP1 生肖虎（農曆4月生）／孤星強 承擔責任

屬虎的人天生有點孤僻感，做很多事喜歡自己來，很相信自己的直覺，且會承擔家裡的家計，需要扛起責任，看似是壓力，但反而是這種壓力容易讓他成功。不過當人生面臨低谷時，他並不會尋求貴人幫忙，常常把自己搞得很累。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

