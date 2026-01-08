快訊

F-16AM老戰機服役28年 僅換約1成零件 機體安全可靠度下降

一年最冷「大寒」逢轉機…命理師點名6生肖急翻紅 示警2類人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「大寒」示意圖。記者賴香珊／攝影
節氣「大寒」示意圖。記者賴香珊／攝影

節氣正值小寒，元月20日迎來最後的「大寒」，命理師柯柏成說，屬蛇、虎、猴、豬者將有從谷底翻身的轉運契機，肖鼠、豬者當天有偏財運，近期可留心夢境或有感應的號碼；屬馬的三思而後行，勿高估自己；屬狗的立春前小心公親變事主。

命理師柯柏成指出，大寒是24節氣中的最後一個，也是最冷的節氣，接著就是立春過年，而乙巳蛇年的大寒在農曆臘月初二，將在國曆2026年1月20日凌晨3時59分52秒交節氣，更是犯太歲4生肖在蛇年尾端從谷底翻身的轉運契機。

蛇年犯太歲的蛇、虎、猴、豬在大寒當天能以「探索者」的身分去住家附近，但很少特地去的地方，可能是小公園、咖啡廳、餐館等放慢腳步，觀察細節，與人保持善意互動，有機會觸發蝴蝶效應式的幸運事件，吉方沐氣開啟來年好運氣。

他表示，只要跟著節氣去走，開運也能很生活，而除了犯太歲4生肖，肖鼠、豬者大寒當天的第六感可能會特別準，這陣子如果有夢境，不妨稍微記錄下來，裡頭或許會有小偏財的密碼，屆時可以去小小簽個樂透，有相當高的機率能中獎。

此外，大寒這節氣已經到了蛇年歲末結算之際，肖馬者因丑月暗刑影響，易高估自身能力做超出範圍之事，像貸款買車等要再三思而行；肖狗者也要當心，建議立春前少當和事佬幫人調解，以免「公親變事主」，替人背責任產生無形壓力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大寒 節氣 生肖

延伸閱讀

2026三生肖當心「財進財出」一場空！馬盲目投資、第一名花太多破財

今年丙午年有4生肖沖犯太歲 擔心運勢走衰？命理師：按部就班免煩惱

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

迎接好運最後衝刺！命理師曝3招開運儀式 2026年「旺到擋不住」

相關新聞

一年最冷「大寒」逢轉機…命理師點名6生肖急翻紅 示警2類人

節氣正值小寒，元月20日迎來最後的「大寒」，命理師柯柏成說，屬蛇、虎、猴、豬者將有從谷底翻身的轉運契機，肖鼠、豬者當天有...

每日星座運勢／金牛用企畫組織能力 工作會有收穫

2026-01-08牡羊座短評：才藝彰顯，易受關注。【整體運】今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資

2026年12生肖財運大公開！3動物超旺、鼠別借人錢、猴不適合冒險

迎接2026年新的一年，民眾不妨趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，把握財神爺眷顧的機會，天天都有機會抱走億元頭獎，晉身億萬富翁！想要得到財神爺的眷顧，抱走億元頭獎，晉身億萬富翁！不要錯失機會，讓財神爺走掉了！

看似熱情？雙子、獅子、射手卻外熱內冷？12星座真實「冷vs.熱」屬性曝

你知道「12星座」個性到底誰冷誰熱嗎？讓我們一起來看看是不是這樣吧！

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

揮別舊歲，新的一年裡誰能迎來最強好運？據日媒占TV中占卜師千田歌秋的「2026年12星座運勢排行」，本年運勢由獅子座強勢奪冠，而雙魚座敬陪末座。

你名字有「火」嗎？專家曝馬年容易走極端… 恐和人吵架

塔羅牌老師艾菲爾分享，2026丙午年是強火之年，天干丙火、地支午火疊加，屬於「火氣極旺」的流年。老師提醒，姓名有「火」的人，會出現能量放大，事情走極端的現象，無論好壞都特別明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。