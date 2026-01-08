一年最冷「大寒」逢轉機…命理師點名6生肖急翻紅 示警2類人

節氣正值小寒，元月20日迎來最後的「大寒」，命理師柯柏成說，屬蛇、虎、猴、豬者將有從谷底翻身的轉運契機，肖鼠、豬者當天有偏財運，近期可留心夢境或有感應的號碼；屬馬的三思而後行，勿高估自己；屬狗的立春前小心公親變事主。

命理師柯柏成指出，大寒是24節氣中的最後一個，也是最冷的節氣，接著就是立春過年，而乙巳蛇年的大寒在農曆臘月初二，將在國曆2026年1月20日凌晨3時59分52秒交節氣，更是犯太歲4生肖在蛇年尾端從谷底翻身的轉運契機。

蛇年犯太歲的蛇、虎、猴、豬在大寒當天能以「探索者」的身分去住家附近，但很少特地去的地方，可能是小公園、咖啡廳、餐館等放慢腳步，觀察細節，與人保持善意互動，有機會觸發蝴蝶效應式的幸運事件，吉方沐氣開啟來年好運氣。

他表示，只要跟著節氣去走，開運也能很生活，而除了犯太歲4生肖，肖鼠、豬者大寒當天的第六感可能會特別準，這陣子如果有夢境，不妨稍微記錄下來，裡頭或許會有小偏財的密碼，屆時可以去小小簽個樂透，有相當高的機率能中獎。

此外，大寒這節氣已經到了蛇年歲末結算之際，肖馬者因丑月暗刑影響，易高估自身能力做超出範圍之事，像貸款買車等要再三思而行；肖狗者也要當心，建議立春前少當和事佬幫人調解，以免「公親變事主」，替人背責任產生無形壓力。

