意志不堅TOP 3 星座！常和機會擦肩而過 「這土象」意外上榜

旺好運／ 旺好運
圖為舉棋不定很煩惱示意圖。圖／AI生成
在許多成功的事情上，意志力也是一個很重要的環節，讓我們一起來看看「哪些星座」竟然「意志力不堅定」！？

第三名：巨蟹座

巨蟹座的人不太會猶豫，也不慌張，但他們太過於感情用事，同時也很善變，因此常常做不出決定、搖擺不定，最後就放棄了許多機會。

第二名：金牛座

金牛座總是過得太隨心所欲，想做什麼就做什麼，但也因為這樣常常遇到一些利益問題，因此就變得很糾結，導致什麼事情都沒做好。

第一名：天秤座

天秤座的人做事情都會東一下，西一下，沒有什麼主見與目標，而且他們常常陷入選擇兩難的情況，總是意志力不堅定，搞得自己無法自拔。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

