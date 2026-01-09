快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

馬年排隊拿新錢母「舊錢母也別亂丟」民俗專家警告：恐破財

旺好運／ 旺好運
南投縣竹山紫南宮元旦上萬民眾排隊領錢母，2025年12月31日早上9點開始發放號碼牌前，就已湧現排隊人潮。中通社
南投縣竹山紫南宮元旦上萬民眾排隊領錢母，2025年12月31日早上9點開始發放號碼牌前，就已湧現排隊人潮。中通社

在春節連假期間，許多人都會到各大廟宇走春拜拜沾沾喜氣，甚至是排隊搶拿寺廟所推出的招財化煞「錢母」，其中以南投縣竹山鎮紫南宮福德正神發放「錢母」最知名，每年元旦新年吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」，慣例由紫南宮主委莊秋安發送「錢母」，今(2026)年元旦吸引超過10萬名信眾排隊領取，人龍長達10公里，多日前就有許多民眾就已經到場排隊，帶板凳成基本配備，還有人直接帶露營帳就地紮營，旺財的魅力實在驚人無法擋！希望能得到神明的加持，擺放在家中或公司，藉此讓自己的財運、生意能一路順遂，但過了一年，拿了新錢母，「舊錢母」該怎麼處理呢？

▍建議擺放「舊錢母」的位置：

一、 擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

二、 擺放在神龕上。

三、 擺放在保險箱上。

四、 擺放在保險箱內。

五、 擺放在辦公桌上，將錢母放在生財工具上，工作內容以電話行銷為主，則可將錢母黏貼在電話上；文案創作為主的人，則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作上有較好的發揮，相對錢財就容易到來。

六、 擺放在收銀台上。

七、 「舊錢母」12生肖越多越齊全，合起來的力量更大，12生肖齊全，旺財化煞力量更大。

▍「舊錢母」的 禁忌：

一、 不可將錢母以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

二、 不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方，例如將錢母擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財！

三、 「舊錢母」與自己生肖相沖，不可攜帶在身上，例如去年蛇年「舊錢母」，龍狗生肖相沖，屬狗生肖的人就不要將「舊錢母」配帶在身上，可以擺放在財位、神龕、保險箱、收銀台。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

紫南宮 錢母

延伸閱讀

我命由我不由天！「3生肖命格」人生大起大落...龍個性雙面刃、他谷底翻身

2026星象解析！專家：「等人保護時代結束了」會應變的人才能活下來

很難放下？3星座「舊愛還是最美」...金牛計算成本、第一名到處都是回憶

三星座天生美感一流！水瓶喜歡創新、「這星座」為藝術而生

相關新聞

馬年排隊拿新錢母「舊錢母也別亂丟」民俗專家警告：恐破財

在春節連假期間，許多人都會到各大廟宇走春拜拜沾沾喜氣，甚至是排隊搶拿寺廟所推出的招財化煞「錢母」，其中以南投縣竹山鎮紫南宮福德正神發放「錢母」最知名，每年元旦新年吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」，慣例由紫南宮主委莊秋安發送「錢母」，今(2026)年元旦吸引超過10萬名信眾排隊領取，人龍長達10公里，多日前就有許多民眾就已經到場排隊，帶板凳成基本配備，還有人直接帶露營帳就地紮營，旺財的魅力實在驚人無法擋！希望能得到神明的加持，擺放在家中或公司，藉此讓自己的財運、生意能一路順遂，但過了一年，拿了新錢母，「舊錢母」該怎麼處理呢？

三星座天生美感一流！水瓶喜歡創新、「這星座」為藝術而生

人人都喜歡美的事物，生活中有許多人特別有藝術氣息，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很有藝術天分」！？

很難放下？3星座「舊愛還是最美」...金牛計算成本、第一名到處都是回憶

感情中，分分合合是常態，但還是有些人一輩子都忘不了曾經愛過的人。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個覺得「舊愛最美」的星座，請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

每日星座運勢／水瓶隨時調整好心態 注意適當放鬆

2026-01-09牡羊座短評：經歷了風雨的彩虹最美。【整體運】無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜；投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀

2026星象解析！專家：「等人保護時代結束了」會應變的人才能活下來

股票衝到三萬點，我發現除了賺錢很開心之外的人，更多的人，似乎還有一種FOMO心態？看著帳面上的數字，心裡想的其實不是「我變有錢了」，而是「別人都更有錢了，我怎麼還是不夠有錢」

我命由我不由天！「3生肖命格」人生大起大落...龍個性雙面刃、他谷底翻身

漫漫人生路中，沒有人能完全主導自己的命運，想成功只能好好把握機會，適時展現最好的自己。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個人生大起大落的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。